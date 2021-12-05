«Детройт» в овертайме обыграл «Айлендерс», продлив серию поражений «островитян» до 10 матчей

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Айлендерс» со счетом 4:3.

В составе «Ред Уингз» отличились Филип Гронек, Сэм Ганье и Дживани Смит. У «островитян» шайбы забросили Кэл Клаттербак и Оливер Уальстрем, который оформил дубль. Победную шайбу в овертайме забросил Мориц Зайдер.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отазил 26 бросков.

После этого матча «Детройт» с 29 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 14 очками — на предпоследней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Клаттербак — 3 (мен., Пажо, Пелек), 2:45 — 0:1. Гронек — 2 (Эрне, Расмуссен), 5:18 — 1:1. Ганье — 3 (Смит, Рауни), 7:37 — 2:1. Вальстрем — 6 (бол., Добсон, Барзал), 30:49 — 2:2. Смит — 2, 33:19 — 3:2. Вальстрем — 7 (бол., Барзал, Паризе), 52:33 — 3:3. Зайдер — 3 (Сутер, Задина), 63:33 — 4:3.

Вратари: Неделькович — Сорокин.

Штраф: 11 — 21.

Броски: 30 (12+6+7+5) — 23 (3+11+8+1).

Наши: Наместников (16.18/2/0) — -.

5 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.