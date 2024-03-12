Гол Торопченко и результативная передача Бучневича помогли «Сент-Луису» победить «Бостон»

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У гостей забросили Каспери Капанен, Роберт Томас, Кевин Хейс, Брэндон Саад и Алексей Торопченко. Павел Бучневич сделал результативную передачу.

Единственный гол хозяев забил Давид Пастрняк.

«Сент-Луис» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 69 очками в 65 матчах.

«Бостон» идет на второй строчке «Востока» с 91 очком в 67 играх.