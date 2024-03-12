«Рейнджерс» победили «Нью-Джерси», гол Панарина отменили судьи

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев забили Мика Зибанежад, Эрик Густафссон и Винс Трочек. Гол форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина в первом периоде отменили судьи после челленджа главного тренера «Нью-Джерси».

Единственную шайбу «Дэвилз» забросил Шимон Немец.

«Рейнджерс» занимают третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 88 очками в 64 матчах.

«Нью-Джерси» идет на 11-й строчке с 66 очками в 65 играх.