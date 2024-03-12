«Вашингтон» всухую проиграл «Виннипегу», у Овечкина «-1»
«Вашингтон» на выезде всухую проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3.
У хозяев забросили Нил Пионк, Алекс Иафалло и Кайл Коннор.
Александр Овечкин провел 1407-й матч в НХЛ и вышел по этому показателю на 40-е место. В игре с «Виннипегом» форвард провел на льду 18 минут и 55 секунд, он завершил встречу с показателем полезности «-1».
«Виннипег» занимает третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 87 очками в 64 матчах.
«Вашингтон» идет на десятой строчке «Востока» с 69 очками в 63 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Вашингтон» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Пионк — 5 (Эпплтон, Лаури), 10:05 — 1:0. Иафалло — 9 (Моррисси, Демело), 28:16 — 2:0. Коннор — 27 (Шайфли, Элерс), 50:00 — 3:0.
Вратари: Хеллибак — Линдгрен.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 29 (12+8+9) — 23 (5+11+7).
Наши: Наместников (11.41/0/0) — Алексеев (16.54/0/-2), Мирошниченко (14.20/0/0), Овечкин (19.14/2/-1).
12 марта. Виннипег. Canada Life Centre. 13716 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|64
|42
|22
|88
|2
|Каролина
|64
|39
|25
|84
|3
|Филадельфия
|65
|33
|32
|74
|4
|Айлендерс
|63
|29
|34
|72
|5
|Вашингтон
|63
|30
|33
|69
|6
|Нью-Джерси
|65
|31
|34
|66
|7
|Питтсбург
|63
|28
|35
|64
|8
|Коламбус
|64
|22
|42
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|65
|44
|21
|92
|2
|Бостон
|67
|38
|29
|91
|3
|Торонто
|64
|37
|27
|82
|4
|Тампа-Бэй
|65
|34
|31
|74
|5
|Детройт
|64
|33
|31
|72
|6
|Баффало
|65
|30
|35
|65
|7
|Монреаль
|64
|24
|40
|58
|8
|Оттава
|62
|25
|37
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|66
|40
|26
|89
|2
|Виннипег
|64
|41
|23
|87
|3
|Колорадо
|65
|40
|25
|85
|4
|Нэшвилл
|66
|37
|29
|78
|5
|Сент-Луис
|65
|33
|32
|69
|6
|Миннесота
|65
|31
|34
|69
|7
|Аризона
|65
|26
|39
|57
|8
|Чикаго
|65
|17
|48
|39
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|66
|42
|24
|91
|2
|Эдмонтон
|63
|39
|24
|81
|3
|Лос-Анджелес
|63
|32
|31
|75
|4
|Вегас
|64
|34
|30
|75
|5
|Сиэтл
|63
|28
|35
|67
|6
|Калгари
|64
|31
|33
|67
|7
|Анахайм
|64
|23
|41
|49
|8
|Сан-Хосе
|63
|16
|47
|39
|12.03
|02:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|3 : 1
|12.03
|02:00
|
Бостон – Сент-Луис
|1 : 5
|12.03
|02:30
|
Виннипег – Вашингтон
|3 : 0
|12.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Айлендерс
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|65
|111
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|64
|107
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|103
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|63
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|65
|45
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|62
|45
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97