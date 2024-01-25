«Бостон» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

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«Каролина» на выезде обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» лидирует в таблице Восточной конференции с 67 очками в 47 матчах.

«Каролина» идет на четвертой строчке с 57 очками в 46 играх.

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