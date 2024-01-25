Бучневич забросил 14-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Сент-Луис» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

На 15-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Павел Бучневич, реализовавший большинство «Блюз». Для него этот гол стал 14-м в текущем сезоне.