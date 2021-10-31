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«Флорида» без Бобровского проиграла «Бостону», потерпев первое поражение в сезоне

04:51
31 октября. &quot;Бостон&quot; - &quot;Флорида&quot; - 3:2 Б. Фото Twitter
31 октября. &amp;quot;Бостон&amp;quot; - &amp;quot;Флорида&amp;quot; - 3:2 Б. Фото Twitter
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Флориду» со счетом 3:2.

У «Пантерз» шайбы забросили Энтони Даклер и Александр Барков, у «Брюинз» отличились Чарли Койл и Чарльз Макавой. Победный буллит реализовал Койл. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе.

«Флорида» потерпела первое поражение в сезоне.

После этого матча «Бостон» с 8 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Флорида» с 17 очками лидирует на Востоке.

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Сергей Разин все материалы автора
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