Шайба Наместникова не спасла «Детройт» от поражения в матче с «Торонто»
04:42
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 5:4.
В составе «Мэйпл Ливз» отличились Джейк Маззин, Майкл Бантинг, Александр Керфут, Джон Таварес и Митч Марнер. «Ред Уингз» ответили точными бросками Филипа Задины, Джо Велено, Владислава Наместникова и Филипа Гронека.
После этого матча «Торонто» с 9 очками занимает 9-е место в Восточной конференции, «Детройт» с 10 очками — на шестой строчке.
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