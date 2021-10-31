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Шайба Наместникова не спасла «Детройт» от поражения в матче с «Торонто»

04:42
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 5:4.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Джейк Маззин, Майкл Бантинг, Александр Керфут, Джон Таварес и Митч Марнер. «Ред Уингз» ответили точными бросками Филипа Задины, Джо Велено, Владислава Наместникова и Филипа Гронека.

После этого матча «Торонто» с 9 очками занимает 9-е место в Восточной конференции, «Детройт» с 10 очками — на шестой строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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