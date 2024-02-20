«Даллас» по буллитам проиграл «Бостону»
«Бостон» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б. Чтобы выявить победителя командам потребовалось по 9 попыток в серии буллитов. «Брюинз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.
Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов пропустил встречу из-за повреждения.
«Бостон» с 77 очками лидирует в Восточной конференции, а «Даллас» занимает 2-ю строчку в Западаной конференции — 76 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Даллас» — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Боквист — 2 (Ричард, Макэвой), 4:01 — 1:0. Джонстон — 18 (Харли, Бенн), 11:14 — 1:1. Сутер — 2 (Хинтц), 21:04 — 1:2. Бразо — 1 (Боквист, Фредерик), 21:32 — 2:2. Линделл — 5 (Робертсон), 50:44 — 2:3. Пастрняк — 35 (Макэвой, Маршан), 58:15 — 3:3.
Победный буллит: Макэвой.
Вратари: Суэймен (57:50 — 58:15) — Эттингер.
Штраф: 9 — 9.
Броски: 28 (7+12+8+1) — 46 (13+22+9+2).
19 февраля. Бостон. TD Garden.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|55
|36
|19
|75
|2
|Каролина
|54
|32
|22
|69
|3
|Филадельфия
|56
|29
|27
|65
|4
|Нью-Джерси
|54
|28
|26
|60
|5
|Айлендерс
|54
|22
|32
|58
|6
|Вашингтон
|53
|24
|29
|56
|7
|Питтсбург
|52
|24
|28
|55
|8
|Коламбус
|53
|17
|36
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|56
|33
|23
|77
|2
|Флорида
|55
|36
|19
|76
|3
|Торонто
|54
|30
|24
|68
|4
|Тампа-Бэй
|56
|30
|26
|65
|5
|Детройт
|54
|28
|26
|62
|6
|Баффало
|55
|24
|31
|52
|7
|Монреаль
|55
|22
|33
|52
|8
|Оттава
|51
|22
|29
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|56
|34
|22
|76
|2
|Колорадо
|56
|34
|22
|72
|3
|Виннипег
|52
|33
|19
|71
|4
|Сент-Луис
|55
|29
|26
|60
|5
|Нэшвилл
|55
|28
|27
|58
|6
|Миннесота
|54
|25
|29
|56
|7
|Аризона
|54
|23
|31
|50
|8
|Чикаго
|55
|15
|40
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|56
|37
|19
|80
|2
|Вегас
|54
|31
|23
|68
|3
|Эдмонтон
|51
|32
|19
|65
|4
|Лос-Анджелес
|53
|27
|26
|64
|5
|Сиэтл
|54
|23
|31
|56
|6
|Калгари
|55
|25
|30
|55
|7
|Анахайм
|55
|20
|35
|42
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|35
|20.02
|00:00
|
Сан-Хосе – Вегас
|- : -
|20.02
|00:00
|
Калгари – Виннипег
|- : -
|20.02
|00:00
|
Аризона – Эдмонтон
|- : -
|20.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|- : -
|20.02
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|94
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|56
|91
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|53
|49
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|55
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|2
|1.5