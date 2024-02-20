«Даллас» по буллитам проиграл «Бостону»

«Бостон» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б. Чтобы выявить победителя командам потребовалось по 9 попыток в серии буллитов. «Брюинз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов пропустил встречу из-за повреждения.

«Бостон» с 77 очками лидирует в Восточной конференции, а «Даллас» занимает 2-ю строчку в Западаной конференции — 76 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Даллас» — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Боквист — 2 (Ричард, Макэвой), 4:01 — 1:0. Джонстон — 18 (Харли, Бенн), 11:14 — 1:1. Сутер — 2 (Хинтц), 21:04 — 1:2. Бразо — 1 (Боквист, Фредерик), 21:32 — 2:2. Линделл — 5 (Робертсон), 50:44 — 2:3. Пастрняк — 35 (Макэвой, Маршан), 58:15 — 3:3.

Победный буллит: Макэвой.

Вратари: Суэймен (57:50 — 58:15) — Эттингер.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 28 (7+12+8+1) — 46 (13+22+9+2).

19 февраля. Бостон. TD Garden.