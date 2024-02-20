«Баффало» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» на своем льду проиграл «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

У «Дакс» Фрэнк Ватрано оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Трой Терри и Адам Хенрик. За хоязев отличились Тэйдж Томпсон, Джордан Гринуэй и Зак Бенсон.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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