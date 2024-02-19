Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

19 февраля, 23:38

«Торонто» обыграл «Сент-Луис» и одержал четвертую победу подряд в НХЛ

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Торонто» и «Сент-Луиса».
Фото USA Today Sports

«Торонто» на выезде одержал победу над «Сент-Луисом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У гостей по голу забили Мэттью Низ, Вильям Нюландер, Бобби Макмэнн и Остон Мэттьюс, на счету которого также результативная передача. За хозяев шайбы забросили Брэндон Саад и Роберт Томас.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич набрал 1 (0+1) очко в этой игре.

«Торонто» одержал четвертую победу подряд в НХЛ и располагается на пятом месте в турнирной таблице «Востока» (68 очков за 54 матча). «Сент-Луис» идет на 8-й позиции на «Западе» (60 очков за 55 встреч). Команды уже встречались 14 февраля — в этой игре также сильнее оказался «Мэйпл Ливз» (4:1).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Торонто» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Голы: Найз — 10 (Мэттьюс, Марнер), 20:22 — 0:1. Саад — 15 (бол., Парэйко, Сундквист), 37:14 — 1:1. Мэттьюс — 49 (бол., Марнер), 40:45 — 1:2. Нюландер — 29 (мен.), 47:29 — 1:3. Крюг — 3 (Томас, Бучневич), 58:52 — 2:3. Макманн — 8 (п.в., Марнер, Броди), 59:22 — 2:4.

Вратари: Хофер (55:48 — 58:52, 59:08 — 59:22) — Самсонов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 21 (6+7+8) — 29 (6+14+9).

Наши: Бучневич (19.33/0/-1), Торопченко (12.46/1/0) — -.

19 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
0
Читайте также
Команда Латыпова отдала бронзовые медали Спартакиады 2024 белорусам
Следующий этап продажи билетов Евро-2024 пройдет в марте
МВД объявило в розыск директора «Ленфильма» Щербакова
Источник назвал причину смерти Навального
СМИ сообщили о затонувшем после атаки хуситов британском судне
Глава ЛНР в декабре получил отравление фенольными соединениями
Популярное видео
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Почему так плох «Локомотив» и Россия без ЧМ-2025
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тампа-Бэй» — «Оттава»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

«Даллас» по буллитам проиграл «Бостону»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 55 36 19 75
2 Каролина 54 32 22 69
3 Филадельфия 56 29 27 65
4 Нью-Джерси 54 28 26 60
5 Айлендерс 54 22 32 58
6 Вашингтон 53 24 29 56
7 Питтсбург 52 24 28 55
8 Коламбус 53 17 36 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 33 23 77
2 Флорида 55 36 19 76
3 Торонто 54 30 24 68
4 Тампа-Бэй 56 30 26 65
5 Детройт 54 28 26 62
6 Баффало 55 24 31 52
7 Монреаль 55 22 33 52
8 Оттава 51 22 29 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 56 34 22 76
2 Колорадо 56 34 22 72
3 Виннипег 52 33 19 71
4 Сент-Луис 55 29 26 60
5 Нэшвилл 55 28 27 58
6 Миннесота 54 25 29 56
7 Аризона 54 23 31 50
8 Чикаго 55 15 40 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 56 37 19 80
2 Вегас 54 31 23 68
3 Эдмонтон 51 32 19 65
4 Лос-Анджелес 53 27 26 64
5 Сиэтл 54 23 31 56
6 Калгари 55 25 30 55
7 Анахайм 55 20 35 42
8 Сан-Хосе 54 15 39 35
Результаты / календарь
9.02
10.02
11.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
20.02 00:00
Сан-Хосе – Вегас
 - : -
20.02 00:00
Калгари – Виннипег
 - : -
20.02 00:00
Аризона – Эдмонтон
 - : -
20.02 03:00
Тампа-Бэй – Оттава
 - : -
20.02 03:00
Каролина – Чикаго
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 55 94
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 56 91
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 81
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 53 49
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 55 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 55 36
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 2 1.5
Новости
RSS RSS
Все новости