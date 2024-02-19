«Торонто» обыграл «Сент-Луис» и одержал четвертую победу подряд в НХЛ

«Торонто» на выезде одержал победу над «Сент-Луисом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У гостей по голу забили Мэттью Низ, Вильям Нюландер, Бобби Макмэнн и Остон Мэттьюс, на счету которого также результативная передача. За хозяев шайбы забросили Брэндон Саад и Роберт Томас.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич набрал 1 (0+1) очко в этой игре.

«Торонто» одержал четвертую победу подряд в НХЛ и располагается на пятом месте в турнирной таблице «Востока» (68 очков за 54 матча). «Сент-Луис» идет на 8-й позиции на «Западе» (60 очков за 55 встреч). Команды уже встречались 14 февраля — в этой игре также сильнее оказался «Мэйпл Ливз» (4:1).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Торонто» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Голы: Найз — 10 (Мэттьюс, Марнер), 20:22 — 0:1. Саад — 15 (бол., Парэйко, Сундквист), 37:14 — 1:1. Мэттьюс — 49 (бол., Марнер), 40:45 — 1:2. Нюландер — 29 (мен.), 47:29 — 1:3. Крюг — 3 (Томас, Бучневич), 58:52 — 2:3. Макманн — 8 (п.в., Марнер, Броди), 59:22 — 2:4.

Вратари: Хофер (55:48 — 58:52, 59:08 — 59:22) — Самсонов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 21 (6+7+8) — 29 (6+14+9).

Наши: Бучневич (19.33/0/-1), Торопченко (12.46/1/0) — -.

19 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.