«Торонто» обыграл «Сент-Луис» и одержал четвертую победу подряд в НХЛ
«Торонто» на выезде одержал победу над «Сент-Луисом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
У гостей по голу забили Мэттью Низ, Вильям Нюландер, Бобби Макмэнн и Остон Мэттьюс, на счету которого также результативная передача. За хозяев шайбы забросили Брэндон Саад и Роберт Томас.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич набрал 1 (0+1) очко в этой игре.
«Торонто» одержал четвертую победу подряд в НХЛ и располагается на пятом месте в турнирной таблице «Востока» (68 очков за 54 матча). «Сент-Луис» идет на 8-й позиции на «Западе» (60 очков за 55 встреч). Команды уже встречались 14 февраля — в этой игре также сильнее оказался «Мэйпл Ливз» (4:1).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Торонто» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Голы: Найз — 10 (Мэттьюс, Марнер), 20:22 — 0:1. Саад — 15 (бол., Парэйко, Сундквист), 37:14 — 1:1. Мэттьюс — 49 (бол., Марнер), 40:45 — 1:2. Нюландер — 29 (мен.), 47:29 — 1:3. Крюг — 3 (Томас, Бучневич), 58:52 — 2:3. Макманн — 8 (п.в., Марнер, Броди), 59:22 — 2:4.
Вратари: Хофер (55:48 — 58:52, 59:08 — 59:22) — Самсонов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 21 (6+7+8) — 29 (6+14+9).
Наши: Бучневич (19.33/0/-1), Торопченко (12.46/1/0) — -.
19 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|55
|36
|19
|75
|2
|Каролина
|54
|32
|22
|69
|3
|Филадельфия
|56
|29
|27
|65
|4
|Нью-Джерси
|54
|28
|26
|60
|5
|Айлендерс
|54
|22
|32
|58
|6
|Вашингтон
|53
|24
|29
|56
|7
|Питтсбург
|52
|24
|28
|55
|8
|Коламбус
|53
|17
|36
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|56
|33
|23
|77
|2
|Флорида
|55
|36
|19
|76
|3
|Торонто
|54
|30
|24
|68
|4
|Тампа-Бэй
|56
|30
|26
|65
|5
|Детройт
|54
|28
|26
|62
|6
|Баффало
|55
|24
|31
|52
|7
|Монреаль
|55
|22
|33
|52
|8
|Оттава
|51
|22
|29
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|56
|34
|22
|76
|2
|Колорадо
|56
|34
|22
|72
|3
|Виннипег
|52
|33
|19
|71
|4
|Сент-Луис
|55
|29
|26
|60
|5
|Нэшвилл
|55
|28
|27
|58
|6
|Миннесота
|54
|25
|29
|56
|7
|Аризона
|54
|23
|31
|50
|8
|Чикаго
|55
|15
|40
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|56
|37
|19
|80
|2
|Вегас
|54
|31
|23
|68
|3
|Эдмонтон
|51
|32
|19
|65
|4
|Лос-Анджелес
|53
|27
|26
|64
|5
|Сиэтл
|54
|23
|31
|56
|6
|Калгари
|55
|25
|30
|55
|7
|Анахайм
|55
|20
|35
|42
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|35
|20.02
|00:00
|
Сан-Хосе – Вегас
|- : -
|20.02
|00:00
|
Калгари – Виннипег
|- : -
|20.02
|00:00
|
Аризона – Эдмонтон
|- : -
|20.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|- : -
|20.02
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|94
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|56
|91
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|53
|49
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|55
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|2
|1.5