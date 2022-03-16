Борис Михайлов: «Разговоры о гонке за рекордом НХЛ не будут отвлекать Овечкина от игры»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на рекорд Александра Овечкина по забитым шайбам среди европейский хоккеистов НХЛ.

«Я рад, что он сделал это, вот есть человек-шайба, Овечкин является одним из таких людей. Желаю ему побить рекорд Уэйна Гретцки, я думаю, что у него есть силы и желание для этого. Овечкин не забивал два матча после того, как сравнялся с Яромиром Ягром? Здесь не стоит говорить о психологическом давлении, он просто взял передышку — чтобы забить, нужно отдать много сил и энергии. Человек же тоже иногда психологически и физически устает, сделал паузу, забил, молодец», — приводит слова Михайлова ТАСС.

После домашней победы «Вашингтона» над «Айлендерс» (4:3 Б) Александр Овечкин стал третьей звездой игрового дня в НХЛ.

Российский форвард забросил 767-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов НХЛ и обошел чешского хоккеиста Яромира Ягра (766) в списке лучших бомбардиров НХЛ. Выше Овечкина в списке только канадцы Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).