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Сегодня, 11:31

Жамнов считает, что Овечкин может выйти на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ в этом сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов отреагировал на выход Александра Овечкина на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Понятно, что давление есть, от этого никуда не деться, особенно в Северной Америке. Но когда выходишь на площадку, то забываешь обо всем и играешь в хоккей, наслаждаешься этим моментом. Сашка все прекрасно понимает, и я думаю в этом плане не должно быть проблем. Он очень сильный человек, уверен, что справится с давлением.
Я уже поздравил Сашу с новым рекордом. Не только я, думаю, но и все мы надеемся, что Саша обгонит Хоу уже в этом сезоне, но это не так просто, как кажется. С другой стороны, у него есть потенциал поддерживать уровень, показывать свои качества, поэтому все возможно. Если же не выйдет в этом сезоне, то у него еще есть впереди время, чтобы побить все эти рекорды», — приводит Metaratings слова Жамнова.

На счету Овечкина 767 шайб в НХЛ, он опередил Яромира Ягра (766) и поднялся на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801). Овечкин отстает от Хоу на 34 шайбы, до конца регулярного сезона-2021/22 «Вашингтону» предстоит провести 21 матч.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhamnov-ovechkin-spravitsya-s-davleniem-i-obgonit-khou-uzhe-v-etom-sezone-1222689/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Алексей Жамнов
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Рейнджерс 60 38 22 81
3 Питтсбург 61 36 25 81
4 Вашингтон 61 33 28 76
5 Коламбус 60 30 30 63
6 Айлендерс 57 24 33 57
7 Нью-Джерси 60 22 38 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 41 19 88
2 Тампа-Бэй 59 38 21 82
3 Торонто 60 38 22 81
4 Бостон 60 37 23 79
5 Детройт 60 24 36 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 59 21 38 47
8 Монреаль 60 16 44 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 61 43 18 91
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Нэшвилл 60 35 25 74
4 Миннесота 58 34 24 72
5 Даллас 58 32 26 67
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 59 36 23 79
2 Лос-Анджелес 62 33 29 74
3 Эдмонтон 60 33 27 70
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 61 30 31 67
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 59 26 33 60
8 Сиэтл 61 18 43 42
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Вашингтон – Айлендерс
4 : 3 Б
16.03 02:00
Монреаль – Аризона
 3 : 6
16.03 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 4 : 3 ОТ
16.03 02:00
Торонто – Даллас
 4 : 0
16.03 03:00
Виннипег – Вегас
 7 : 3
16.03 03:00
Нэшвилл – Питтсбург
 4 : 1
16.03 03:30
Чикаго – Бостон
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16.03 04:00
Эдмонтон – Детройт
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Ванкувер – Нью-Джерси
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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 83
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

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Крис Крайдер

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Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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И КН
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