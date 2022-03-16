Жамнов считает, что Овечкин может выйти на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ в этом сезоне

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов отреагировал на выход Александра Овечкина на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Понятно, что давление есть, от этого никуда не деться, особенно в Северной Америке. Но когда выходишь на площадку, то забываешь обо всем и играешь в хоккей, наслаждаешься этим моментом. Сашка все прекрасно понимает, и я думаю в этом плане не должно быть проблем. Он очень сильный человек, уверен, что справится с давлением.

Я уже поздравил Сашу с новым рекордом. Не только я, думаю, но и все мы надеемся, что Саша обгонит Хоу уже в этом сезоне, но это не так просто, как кажется. С другой стороны, у него есть потенциал поддерживать уровень, показывать свои качества, поэтому все возможно. Если же не выйдет в этом сезоне, то у него еще есть впереди время, чтобы побить все эти рекорды», — приводит Metaratings слова Жамнова.

На счету Овечкина 767 шайб в НХЛ, он опередил Яромира Ягра (766) и поднялся на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801). Овечкин отстает от Хоу на 34 шайбы, до конца регулярного сезона-2021/22 «Вашингтону» предстоит провести 21 матч.