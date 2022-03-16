«Это человек мира». В Госдуме высказались о рекорде Овечкина по забитым шайбам среди европейцев в НХЛ

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по забитым шайбам среди европейский хоккеистов НХЛ.

«Сейчас для Саши сложнейшая ситуация, на него оказывается большое психологическое давление. Но он забивает. Мы видим, как его поддерживают тренерский штаб, болельщики и товарищи по команде. Овечкин — феномен глобального масштаба. Это человек мира, гордость нашего народа. Он еще всем покажет и будет первым снайпером за всю историю НХЛ. Мы на это надеемся», — сказал Свищев «СЭ».

После домашней победы «Вашингтона» над «Айлендерс» (4:3 Б) Александр Овечкин стал третьей звездой игрового дня в НХЛ.

Российский форвард забросил 767-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов НХЛ и обошел чешского хоккеиста Яромира Ягра (766) в списке лучших бомбардиров НХЛ. Выше Овечкина в списке только канадцы Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).