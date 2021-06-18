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Больше половины игроков НХЛ выступило против разделения на региональные дивизионы

17:22
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Больше половины игроков НХЛ выступило против нового разделения на региональные дивизионы, сообщается на официальном сайте Ассоциации игроков лиги.

По информации источника, было проведено голосование среди 447 игроков лиги. По итогам — 68,2% опрошенных хоккеистов проголосовали против разделения.

Ранее, в связи с трудностями в пересечении канадско-американской границы в условиях пандемии коронавируса, составы НХЛ были изменены. В регулярном чемпионате и на первых двух раундах плей-офф клубы играли с соперниками по дивизиону.

При этом никто из игроков не был против проведения серий между командами в регулярном чемпионате. По этому вопросу 66,3% из 442 игроков проголосовали за сохранение серий в регулярке.

Все пункты и результаты опроса игроков НХЛ — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.nhlpa.com/player-poll/2020-21

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