Больше половины игроков НХЛ выступило против разделения на региональные дивизионы

Больше половины игроков НХЛ выступило против нового разделения на региональные дивизионы, сообщается на официальном сайте Ассоциации игроков лиги.

По информации источника, было проведено голосование среди 447 игроков лиги. По итогам — 68,2% опрошенных хоккеистов проголосовали против разделения.

Ранее, в связи с трудностями в пересечении канадско-американской границы в условиях пандемии коронавируса, составы НХЛ были изменены. В регулярном чемпионате и на первых двух раундах плей-офф клубы играли с соперниками по дивизиону.

При этом никто из игроков не был против проведения серий между командами в регулярном чемпионате. По этому вопросу 66,3% из 442 игроков проголосовали за сохранение серий в регулярке.

Все пункты и результаты опроса игроков НХЛ — здесь.