Власти Квебека разрешили 3500 болельщикам присутствовать на арене «Монреаля»
14:09
Власти Квебека разрешили 3500 болельщикам присутствовать на арене «Монреаля» во время третьего и четвертого матчей полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (1-1), сообщает The Score.
Ранее на домашние матчи «Канадиенс» в плей-офф было разрешено пускать 2500 болельщиков.
«Монреаль» встретятся с «Вегасом» 18 и 20 июня.
Дополнительная информация:
Читайте также
«В ЦСКА стараются быстро признавать свои ошибки». Интервью Бабаева — о Гончаренко, Оличе, перспективах Березуцкого, Гайче и Фуксе
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю