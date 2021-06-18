Власти Квебека разрешили 3500 болельщикам присутствовать на арене «Монреаля» во время третьего и четвертого матчей полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (1-1), сообщает The Score.

Ранее на домашние матчи «Канадиенс» в плей-офф было разрешено пускать 2500 болельщиков.

«Монреаль» встретятся с «Вегасом» 18 и 20 июня.