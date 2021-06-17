Зато подтверждено: у капитана «Вашингтона» лучший бросок в лиге.

Ассоциация игроков НХЛ провела голосование, в котором анонимно поучаствовали 482 хоккеиста лиги. Это традиционный опрос, позволяющий выяснить, кого ценят больше остальных сами спортсмены.

В России давно привыкли считать Александра Овечкина лучшим снайпером НХЛ, даже когда он не выигрывает «Морис Ришар Трофи». И в Америке с учетом достижений форварда в исторической гонке в топ лиги по голам — тоже. Но результаты нынешнего сезона, кажется, сильно сказались на мнении хоккеистов — ставший лучшим снайпером регулярки Остон Мэттьюс занял первое место и получил 46,27% голосов. У Овечкина — 33,82%.

Кто лучший голеадор. Фото nhl.com

Зато капитан «Вашингтона» выиграл в другом опросе: 48,95% проголосовавших считают, что у Овечкина лучший бросок в НХЛ. Мэттьюс (28,78%) здесь второй, остальные преследователи — далеко позади.

У кого лучший бросок. Фото nhl.com

Американец вдобавок выиграл в опросе за самого модного игрока лиги, обогнав Давида Пастрняка и Пи Кея Суббана. Кажется, им просто повезло, что не играет Хенрик Лундквист (шведского вратаря все равно называли, но не так часто).

Кто самый модный. Фото nhl.com

Пастрняк с отрывом победил в пункте об уникальном мастере обмотки клюшки. В топе здесь два россиянина — Никита Гусев и Артемий Панарин.

У кого наиболее уникальная лента на клюшке. Фото nhl.com

В голосовании за лучшего вратаря больше половины игроков (54,12%) выбрали Андрея Василевского из «Тампа-Бэй». Россиянин выиграл приз «Везина Трофи» в прошлом сезоне и вошел в тройку претендентов на награду лучшему вратарю лиги в нынешнем. Второе и третье места, также совершенно справедливо, — у Марка-Андре Флери из «Вегаса» (8,88%) и Кэри Прайса из «Монреаля» (8,25%).

Кто лучший вратарь. Фото nhl.com

Лучшим защитником с еще большим отрывом стал одноклубник Василевского Виктор Хедман (64,71%). Второе место делят Кэйл Макар из «Колорадо» и Роман Йоси из «Нэшвилла» (по 7,35%).

Кто лучший защитник. Фото nhl.com

Достаточно любопытный пункт: кого считать самым совершенным хоккеистом лиги. Тут первое место поделили Сидни Кросби и Патрис Бержерон (по 23,78%). Достаточно близко к ним расположился русский финн из «Флориды» Александр Барков (14,65%).

Кто наиболее совершенный игрок. Фото nhl.com

Кросби назвали также самым суеверным игроком лиги (27,35%).

Кто наиболее суеверный игрок. Фото nhl.com

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн признан самым техничным хоккеистом лиги — сразу 49,48% опрошенных считают, что у него лучшее владение клюшкой. Второй — Коннор Макдэвид (25,79%).

Кто лучше всех владеет клюшкой. Фото nhl.com

В голосовании за лучшего ассистента Кейн немного уступил Никласу Бэкстрему (20,3% против 20,72%).

Кто лучший распасовщик. Фото nhl.com

Макдэвид выиграл опрос при определении хоккеиста другого клуба, которого нужно взять в свою команду, чтобы выиграть один матч. Второй — Кросби. В топ-5 — Василевский.

Кого нужно взять из другой команды, чтобы выиграть один матч. Фото nhl.com

Также хоккеисты выбрали лучшую ретроформу среди дополнительных комплетов этого сезона. На первом месте — «Колорадо» и его отсыл к «Квебек Нордикс». Вторая по популярности — форма «Лос-Анджелеса», а далее — «Калгари», «Миннесота», «Вашингтон», «Анахайм» и «Флорида».

Лучшая ретроформа сезона. Фото nhl.com

68,2% проголосовавших не хотят, чтобы нынешнее жесткое распределение дивизионов сохранялось и в следующем сезоне. Чуть меньше (66,3%) — против расписания, в котором команды проводят домашние и гостевые серии.