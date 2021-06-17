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Василевский — лучший вратарь, а Овечкина потеснил молодой американец. Итоги голосования игроков НХЛ

Сегодня, 22:45
Андрей Василевский и Александр Овечкин. Кто лучший голеадор. Фото nhl.com Кто лучший защитник. Фото nhl.com Кто лучший вратарь. Фото nhl.com Кто наиболее совершенный игрок. Фото nhl.com Кого нужно взять из другой команды, чтобы выиграть один матч. Фото nhl.com У кого лучший бросок. Фото nhl.com Кто лучше всех владеет клюшкой. Фото nhl.com Кто лучший распасовщик. Фото nhl.com Кто самый модный. Фото nhl.com У кого наиболее уникальная лента на клюшке. Фото nhl.com Кто наиболее суеверный игрок. Фото nhl.com Лучшая ретроформа сезона. Фото nhl.com
Андрей Василевский и Александр Овечкин.
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Зато подтверждено: у капитана «Вашингтона» лучший бросок в лиге.

Ассоциация игроков НХЛ провела голосование, в котором анонимно поучаствовали 482 хоккеиста лиги. Это традиционный опрос, позволяющий выяснить, кого ценят больше остальных сами спортсмены.

В России давно привыкли считать Александра Овечкина лучшим снайпером НХЛ, даже когда он не выигрывает «Морис Ришар Трофи». И в Америке с учетом достижений форварда в исторической гонке в топ лиги по голам — тоже. Но результаты нынешнего сезона, кажется, сильно сказались на мнении хоккеистов — ставший лучшим снайпером регулярки Остон Мэттьюс занял первое место и получил 46,27% голосов. У Овечкина — 33,82%.

Кто лучший голеадор. Фото nhl.com
Кто лучший голеадор. Фото nhl.com

Зато капитан «Вашингтона» выиграл в другом опросе: 48,95% проголосовавших считают, что у Овечкина лучший бросок в НХЛ. Мэттьюс (28,78%) здесь второй, остальные преследователи — далеко позади.

У кого лучший бросок. Фото nhl.com
У кого лучший бросок. Фото nhl.com

Американец вдобавок выиграл в опросе за самого модного игрока лиги, обогнав Давида Пастрняка и Пи Кея Суббана. Кажется, им просто повезло, что не играет Хенрик Лундквист (шведского вратаря все равно называли, но не так часто).

Кто самый модный. Фото nhl.com
Кто самый модный. Фото nhl.com

Пастрняк с отрывом победил в пункте об уникальном мастере обмотки клюшки. В топе здесь два россиянина — Никита Гусев и Артемий Панарин.

У кого наиболее уникальная лента на клюшке. Фото nhl.com
У кого наиболее уникальная лента на клюшке. Фото nhl.com

В голосовании за лучшего вратаря больше половины игроков (54,12%) выбрали Андрея Василевского из «Тампа-Бэй». Россиянин выиграл приз «Везина Трофи» в прошлом сезоне и вошел в тройку претендентов на награду лучшему вратарю лиги в нынешнем. Второе и третье места, также совершенно справедливо, — у Марка-Андре Флери из «Вегаса» (8,88%) и Кэри Прайса из «Монреаля» (8,25%).

Кто лучший вратарь. Фото nhl.com
Кто лучший вратарь. Фото nhl.com

Лучшим защитником с еще большим отрывом стал одноклубник Василевского Виктор Хедман (64,71%). Второе место делят Кэйл Макар из «Колорадо» и Роман Йоси из «Нэшвилла» (по 7,35%).

Кто лучший защитник. Фото nhl.com
Кто лучший защитник. Фото nhl.com

Достаточно любопытный пункт: кого считать самым совершенным хоккеистом лиги. Тут первое место поделили Сидни Кросби и Патрис Бержерон (по 23,78%). Достаточно близко к ним расположился русский финн из «Флориды» Александр Барков (14,65%).

Кто наиболее совершенный игрок. Фото nhl.com
Кто наиболее совершенный игрок. Фото nhl.com

Кросби назвали также самым суеверным игроком лиги (27,35%).

Кто наиболее суеверный игрок. Фото nhl.com
Кто наиболее суеверный игрок. Фото nhl.com

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн признан самым техничным хоккеистом лиги — сразу 49,48% опрошенных считают, что у него лучшее владение клюшкой. Второй — Коннор Макдэвид (25,79%).

Кто лучше всех владеет клюшкой. Фото nhl.com
Кто лучше всех владеет клюшкой. Фото nhl.com

В голосовании за лучшего ассистента Кейн немного уступил Никласу Бэкстрему (20,3% против 20,72%).

Кто лучший распасовщик. Фото nhl.com
Кто лучший распасовщик. Фото nhl.com

Макдэвид выиграл опрос при определении хоккеиста другого клуба, которого нужно взять в свою команду, чтобы выиграть один матч. Второй — Кросби. В топ-5 — Василевский.

Кого нужно взять из другой команды, чтобы выиграть один матч. Фото nhl.com
Кого нужно взять из другой команды, чтобы выиграть один матч. Фото nhl.com

Также хоккеисты выбрали лучшую ретроформу среди дополнительных комплетов этого сезона. На первом месте — «Колорадо» и его отсыл к «Квебек Нордикс». Вторая по популярности — форма «Лос-Анджелеса», а далее — «Калгари», «Миннесота», «Вашингтон», «Анахайм» и «Флорида».

Лучшая ретроформа сезона. Фото nhl.com
Лучшая ретроформа сезона. Фото nhl.com

68,2% проголосовавших не хотят, чтобы нынешнее жесткое распределение дивизионов сохранялось и в следующем сезоне. Чуть меньше (66,3%) — против расписания, в котором команды проводят домашние и гостевые серии.

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