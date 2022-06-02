Болельщики «Рейнджерс» поддерживали Шестеркина в матче с «Тампой»: «Игорь лучше»

Болельщики «Рейнджерс» скандировали имя Шестеркина в матче с «Тампой»

«Рейнджерс» одержали победу над «Тампой» в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:2.

В третьем периоде болельщики «Нью-Йорка» своими кричалками подбадривали вратаря команды Игоря Шестеркина. «Игорь лучше» — скандировали болельщики.

Напомним, что в НХЛ бурно обсуждается, кто лучший вратарь лиги — Шестеркин или Андрей Василевский из «Лайтнинг».

В прошедшей игре вратарь «синерубашечников» совершил 34 сейва, а Василевский — 28.

Второй матч в серии между «Рейнджерс» и «Тампой» состоится 4 июня. Встреча также пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.