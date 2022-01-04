Болельщики «Рейнджерс» скандируют имя Георгиева после того, как он отразил бросок Макдэвида

Болельщики «Рейнджерс» оценили игру вратаря команды Александра Георгиева в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (4:1).

В третьем периоде россиянин спас ворота после опасного броска форварда «Ойлерз» Коннора Макдэвида. После этого фанаты «Рейнджерс» начали скандировать имя голкипера. Матч проходил на домашней для команды из Нью-Йорка арене «Мэдисон Сквер Гарден».

В матче с «Эдмонтоном» Георгиев отразил 33 из 34 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи.