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Болельщики «Рейнджерс» скандируют имя Георгиева после того, как он отразил бросок Макдэвида

08:11
Александр Георгиев. Фото Global Look Press
Александр Георгиев. Фото Global Look Press
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Болельщики «Рейнджерс» оценили игру вратаря команды Александра Георгиева в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (4:1).

В третьем периоде россиянин спас ворота после опасного броска форварда «Ойлерз» Коннора Макдэвида. После этого фанаты «Рейнджерс» начали скандировать имя голкипера. Матч проходил на домашней для команды из Нью-Йорка арене «Мэдисон Сквер Гарден».

В матче с «Эдмонтоном» Георгиев отразил 33 из 34 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи.

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Иван Торопцев все материалы автора
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