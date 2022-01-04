Болельщики «Рейнджерс» скандируют имя Георгиева после того, как он отразил бросок Макдэвида
08:11
Болельщики «Рейнджерс» оценили игру вратаря команды Александра Георгиева в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (4:1).
В третьем периоде россиянин спас ворота после опасного броска форварда «Ойлерз» Коннора Макдэвида. После этого фанаты «Рейнджерс» начали скандировать имя голкипера. Матч проходил на домашней для команды из Нью-Йорка арене «Мэдисон Сквер Гарден».
GEORGIE! GEORGIE! GEORGIE! pic.twitter.com/SujI893M3h— Rangers on MSG (@RangersMSGN) January 4, 2022
В матче с «Эдмонтоном» Георгиев отразил 33 из 34 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи.
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