«Это было потрясающе!» Георгиев о том, что болельщики кричали его имя в матче с «Эдмонтоном»

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отреагировал на то, как болельщики поддерживали его в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (4:1).

«Да, я слышал, как кричали болельщики. Это было потрясающе! Я очень рад, что снова получаю шанс играть. И матч для нас сложился хорошо. Команда отлично действовала в защите. Парни просто здорово работали в обороне, облегчая мне жизнь и не позволяя сопернику много идти на добивания. Собирали отскоки, хорошо зачищали пятачок. Так что мы все в целом отлично поработали.



Мы знаем, как опасны эти ребята из «Эдмонтона», особенно когда они оказываются перед воротами. И тут тебе важно видеть, что они делают, чтобы никто не закрывал обзор. Нужно предугадать их следующее действие, тогда будет шанс их остановить. У них потрясающее взаимодействие, и когда Макдэвид с Драйзайтлем выходят на лед, ты постоянно должен быть настороже. Так наши парни в защите и делали — я снова скажу, что мы все отлично сегодня поработали, помогая друг другу», — приводит официальный сайт НХЛ слова Георгиева.

Георгиев отразил 33 из 34 бросков по своим воротам в матче с «Эдмонтоном» и был признан третьей звездой встречи. В третьем периоде он отразил опасный бросок форварда «Ойлерз» Коннора Макдэвида, после чего болельщики стали хором кричать имя российского вратаря.