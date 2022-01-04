Фокс сделал 30 голевых передач за 34 матча. Ему почти удалось повторить достижение Зубова

Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс сделал 2 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (4:1). 23-летний американец преодолел отметку в 30 ассистов за сезон. Для этого ему потребовалось 34 матча.

Как сообщает StatsCentre, он стал седьмым молодым защитником (не старше 23 лет) в истории лиги (с 1984 года) по скорости набранных 30 ассистов. Рекордсменом является Эл Макиннис, который в сезоне-1984/85 сделал 30 голевых передач за 29 игр.

Также в список входит российский защитник Сергей Зубов, который в сезоне-1993/94 добрался до отметки в 30 ассистов за 31 матч.