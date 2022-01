Фокс сделал 30 голевых передач за 34 матча. Ему почти удалось повторить достижение Зубова

Fewest GP by a defenceman 23 or younger to get 30 assists in a season (since 1984):

29- A. MacInnis (1984-85)

30- R. Bourque ('84-85)

31- B. Leetch (1991-92)

31- S. Zubov ('93-94)

33- Leetch (90-91)

33- C. Makar (2020-21)

34- Adam Fox ('21-22 via 2 in a 4-1 @NYRangers win vs EDM) pic.twitter.com/4STSy19ML1