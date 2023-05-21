Бобровский установил редкое достижение во втором матче «Флориды» против «Каролины»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков в первом периоде второго матча полуфинала Кубка Стэнли против «Каролины».

Россиянин занял третье место по числу отраженных бросков за один период в игре плей-офф в истории «Пантерз». Рекорд принадлежит Жозе Теодору (23), на втором месте — Спенсер Найт (21).

«Флорида» ведет в серии с «Каролиной» со счетом 1-0.