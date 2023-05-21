Невероятно! Космический сейв Бобровского в матче с «Каролиной»
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал эффектный сейв во втором периоде второго матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Каролины».
Форвард «Харрикейнз» Мартин Нечас вывел своего одноклубника Теуво Терявяйнена на пустой угол ворот Бобровского, однако россиянин сумел сместиться и отразить бросок финна.
По итогам двух периодов второго матча против «Каролины» Бобровский отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.
«Флорида» ведет в серии со счетом 1-0.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 1
|0 - 1
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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Каролина – Флорида
|- : -
|21.05
|22:00
|
Вегас – Даллас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|14
|22
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|20
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|18
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|14
|10
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|8
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|7
|1.65
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96
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