Невероятно! Космический сейв Бобровского в матче с «Каролиной»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал эффектный сейв во втором периоде второго матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Каролины».

Форвард «Харрикейнз» Мартин Нечас вывел своего одноклубника Теуво Терявяйнена на пустой угол ворот Бобровского, однако россиянин сумел сместиться и отразить бросок финна.

По итогам двух периодов второго матча против «Каролины» Бобровский отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

«Флорида» ведет в серии со счетом 1-0.