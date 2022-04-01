Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский после победы над «Чикаго» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ признался, что чувствует себя как дома.

«Просто нравится быть здесь... выступать перед этими замечательными фанатами. Эта арена, как дом, и здесь действительно чувствуешь себя как дома», — сказал Бобровский.

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Sergei Bobrovsky speaks after a 37-save shutout leading to the Panthers new franchise record 28th home win!@FlaPanthers | #TimeToHunt pic.twitter.com/RHVWJZUNEV — Bally Sports Florida: Panthers (@BallyPanthers) April 1, 2022

В этой встрече «Флорида» одержала 28-ю домашнюю победу за сезон, что является рекордом в истории франшизы.