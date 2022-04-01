Капризов установил рекорд «Миннесоты» по голам за календарный месяц

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:4 ОТ).

Для 24-летнего россиянина это 14-й гол в марте. Форвард установил новый рекорд «Уайлд» по заброшенным шайбам за календарный месяц. До этого 13 голов за месяц удавалось забить лишь Эрику Стаалу в феврале 2018 года.

В текущем сезоне Капризов провел 65 матчей, в которых набрал 83 (38+45) очка.