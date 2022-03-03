Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» объяснил, что для него значит рождение дочери.

— В октябре у вас родилась дочка. Во время родов вы были рядом с супругой?

— Да, я был рядом. Незабываемое событие. Внутри буквально все перевернулось, когда понял, что через считаные минуты услышу плач своего ребенка.

— По ночам ребенок дает спать? Семейный распорядок дня изменился после рождения дочки?

— Конечно, изменился. Сейчас все строится на распорядке малыша. В основном дочерью занимается супруга, а я по возможности стараюсь помогать.

— Когда пришло осознание, что вы теперь отец?

— Сразу с рождением дочери. И сейчас с каждым днем это осознание усиливается.

— Быстро научились пеленать ребенка, менять памперсы и так далее?

— Да. В смене памперсов особых сложностей нет.

— После рождения дочки почувствовали большую ответственность?

— Конечно. От наших решений, поведения и воспитания зависят жизнь и счастье человека.

— Отцовство как-то отразилось на хоккее?

— Рождение ребенка окрыляет любого человека. И это переносится на хоккей.

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