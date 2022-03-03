Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» заявил, что не считает себя трудоголиком.

— Несколько тренеров, которые работали с вами, рассказывали, что Сергей Бобровский — невероятный трудоголик. Первым приходит на тренировку и последним уходит. В каком возрасте вы поняли, что только через сверхусилия придет результат?

— В этом и парадокс. Кто-то думает, что я — трудоголик, но я не чувствую, что тружусь. Я делаю свое дело — то, что мне поможет стать лучше. Конечно, каждый день ты устаешь, но на следующий день восстанавливаешься и снова с удовольствием приходишь на тренировку. Каждый аспект разминки, каждое упражнение выполняется с определенной целью. Ты трудишься не впустую. Для чего ты приходишь раньше? Чтобы подготовить себя и потом полноценно и качественно потренироваться. Для чего делается заминка? Чтобы быстрее восстановиться и получить удовольствие от следующей тренировки. Растяжка, кардио, физподготовка — в хоккее нет мелочей, и все это идет в общую копилку. Это не труд — это мое любимое дело и искусство.

— Для кого-то из тренеров НХЛ ваш подход был неожиданным? Просили ли вас снизить нагрузки, чуть бережнее относиться к себе?

— Было. У некоторых людей перегиб в сторону недотренировок, а у меня — наоборот — перетренировок. Мне и сейчас тяжело что-то сделать меньше. Войду во вкус — и не могу остановиться. А на следующий день это сказывается. Со мной всегда такое было.

— Быстро находили компромисс с тренерами и объясняли им, что перетренировки для вас — нормально?

— Помню, на Суперсерии в сборной тренером вратарей работал Михаил Шталенков. Он посмотрел на мою разминку и сказал: «Смотрю, как ты готовишься к игре, и не знаю, хватит ли тебя на третий период. Тебе хватит сил или тебя уносить надо будет?» Разные тренеры и ситуации. Некоторые пытались сказать и что-то поменять. Пока сам человек не поймет, трудно до него достучаться. Если я верил и считал, что мне это поможет, — почему бы и нет? Мне это приносило пользу и приносит сейчас. Это часть моего характера.

— Не помню ту Суперсерию. Вас хватало на третий период?

— Да, все было нормально.

— Шталенков удивлялся?

— Наверное. Это же была не первая игра. Мы поработали вместе весь турнир. Я провел четыре матча из восьми.

Полное интервью с Сергеем Бобровским — по ссылке.