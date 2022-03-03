Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:00

Бобровский — о тренировках: «Кто-то думает, что я — трудоголик, но я не чувствую, что тружусь»

Бобровский рассказал о работе на тренировках
Михаил Скрыль
Корреспондент

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» заявил, что не считает себя трудоголиком.

— Несколько тренеров, которые работали с вами, рассказывали, что Сергей Бобровский — невероятный трудоголик. Первым приходит на тренировку и последним уходит. В каком возрасте вы поняли, что только через сверхусилия придет результат?

— В этом и парадокс. Кто-то думает, что я — трудоголик, но я не чувствую, что тружусь. Я делаю свое дело — то, что мне поможет стать лучше. Конечно, каждый день ты устаешь, но на следующий день восстанавливаешься и снова с удовольствием приходишь на тренировку. Каждый аспект разминки, каждое упражнение выполняется с определенной целью. Ты трудишься не впустую. Для чего ты приходишь раньше? Чтобы подготовить себя и потом полноценно и качественно потренироваться. Для чего делается заминка? Чтобы быстрее восстановиться и получить удовольствие от следующей тренировки. Растяжка, кардио, физподготовка — в хоккее нет мелочей, и все это идет в общую копилку. Это не труд — это мое любимое дело и искусство.
— Для кого-то из тренеров НХЛ ваш подход был неожиданным? Просили ли вас снизить нагрузки, чуть бережнее относиться к себе?

— Было. У некоторых людей перегиб в сторону недотренировок, а у меня — наоборот — перетренировок. Мне и сейчас тяжело что-то сделать меньше. Войду во вкус — и не могу остановиться. А на следующий день это сказывается. Со мной всегда такое было.

— Быстро находили компромисс с тренерами и объясняли им, что перетренировки для вас — нормально?

— Помню, на Суперсерии в сборной тренером вратарей работал Михаил Шталенков. Он посмотрел на мою разминку и сказал: «Смотрю, как ты готовишься к игре, и не знаю, хватит ли тебя на третий период. Тебе хватит сил или тебя уносить надо будет?» Разные тренеры и ситуации. Некоторые пытались сказать и что-то поменять. Пока сам человек не поймет, трудно до него достучаться. Если я верил и считал, что мне это поможет, — почему бы и нет? Мне это приносило пользу и приносит сейчас. Это часть моего характера.

— Не помню ту Суперсерию. Вас хватало на третий период?

— Да, все было нормально.

— Шталенков удивлялся?

— Наверное. Это же была не первая игра. Мы поработали вместе весь турнир. Я провел четыре матча из восьми.

Полное интервью с Сергеем Бобровским — по ссылке.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
«Уровень дискриминации зашкаливает». Русских хоккеистов травят в США и Канаде
Спорт - это все, что осталось у паралимпийцев в жизни. Но ненависть оказалась сильнее их подвига
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бобровский — о контракте с «Флоридой»: «Я заслужил его отношением к делу и игрой»

Сергей Бобровский — о дочери: «Рождение ребенка окрыляет любого человека»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 53 37 16 79
2 Питтсбург 55 33 22 74
3 Рейнджерс 54 34 20 73
4 Вашингтон 55 28 27 65
5 Коламбус 54 28 26 57
6 Айлендерс 50 20 30 48
7 Нью-Джерси 54 19 35 43
8 Филадельфия 53 16 37 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 52 35 17 76
2 Флорида 53 35 18 75
3 Торонто 54 35 19 74
4 Бостон 54 32 22 68
5 Детройт 54 24 30 54
6 Оттава 52 19 33 43
7 Баффало 55 17 38 42
8 Монреаль 54 13 41 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 54 40 14 84
2 Сент-Луис 53 32 21 70
3 Миннесота 51 31 20 65
4 Нэшвилл 54 30 24 64
5 Даллас 53 30 23 63
6 Виннипег 54 24 30 57
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 52 32 20 70
2 Лос-Анджелес 55 29 26 65
3 Вегас 54 30 24 64
4 Эдмонтон 54 30 24 63
5 Анахайм 56 26 30 61
6 Ванкувер 55 26 29 58
7 Сан-Хосе 54 24 30 54
8 Сиэтл 56 17 39 39
Результаты / календарь
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
3.03 03:30
Рейнджерс – Сент-Луис
 5 : 3
3.03 03:30
Торонто – Баффало
 1 : 5
3.03 04:30
Даллас – Лос-Анджелес
 4 : 3
3.03 06:00
Сиэтл – Нэшвилл
 4 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 77
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 76
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 37
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 51 37
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 54 35
И КН
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 24 1.95
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 35 1.98
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 38 2.06
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости