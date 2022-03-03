Бобровский — о тренировках: «Кто-то думает, что я — трудоголик, но я не чувствую, что тружусь»
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» заявил, что не считает себя трудоголиком.
— Несколько тренеров, которые работали с вами, рассказывали, что Сергей Бобровский — невероятный трудоголик. Первым приходит на тренировку и последним уходит. В каком возрасте вы поняли, что только через сверхусилия придет результат?
— В этом и парадокс. Кто-то думает, что я — трудоголик, но я не чувствую, что тружусь. Я делаю свое дело — то, что мне поможет стать лучше. Конечно, каждый день ты устаешь, но на следующий день восстанавливаешься и снова с удовольствием приходишь на тренировку. Каждый аспект разминки, каждое упражнение выполняется с определенной целью. Ты трудишься не впустую. Для чего ты приходишь раньше? Чтобы подготовить себя и потом полноценно и качественно потренироваться. Для чего делается заминка? Чтобы быстрее восстановиться и получить удовольствие от следующей тренировки. Растяжка, кардио, физподготовка — в хоккее нет мелочей, и все это идет в общую копилку. Это не труд — это мое любимое дело и искусство.
— Для кого-то из тренеров НХЛ ваш подход был неожиданным? Просили ли вас снизить нагрузки, чуть бережнее относиться к себе?
— Было. У некоторых людей перегиб в сторону недотренировок, а у меня — наоборот — перетренировок. Мне и сейчас тяжело что-то сделать меньше. Войду во вкус — и не могу остановиться. А на следующий день это сказывается. Со мной всегда такое было.
— Быстро находили компромисс с тренерами и объясняли им, что перетренировки для вас — нормально?
— Помню, на Суперсерии в сборной тренером вратарей работал Михаил Шталенков. Он посмотрел на мою разминку и сказал: «Смотрю, как ты готовишься к игре, и не знаю, хватит ли тебя на третий период. Тебе хватит сил или тебя уносить надо будет?» Разные тренеры и ситуации. Некоторые пытались сказать и что-то поменять. Пока сам человек не поймет, трудно до него достучаться. Если я верил и считал, что мне это поможет, — почему бы и нет? Мне это приносило пользу и приносит сейчас. Это часть моего характера.
— Не помню ту Суперсерию. Вас хватало на третий период?
— Да, все было нормально.
— Шталенков удивлялся?
— Наверное. Это же была не первая игра. Мы поработали вместе весь турнир. Я провел четыре матча из восьми.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|53
|37
|16
|79
|2
|Питтсбург
|55
|33
|22
|74
|3
|Рейнджерс
|54
|34
|20
|73
|4
|Вашингтон
|55
|28
|27
|65
|5
|Коламбус
|54
|28
|26
|57
|6
|Айлендерс
|50
|20
|30
|48
|7
|Нью-Джерси
|54
|19
|35
|43
|8
|Филадельфия
|53
|16
|37
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|52
|35
|17
|76
|2
|Флорида
|53
|35
|18
|75
|3
|Торонто
|54
|35
|19
|74
|4
|Бостон
|54
|32
|22
|68
|5
|Детройт
|54
|24
|30
|54
|6
|Оттава
|52
|19
|33
|43
|7
|Баффало
|55
|17
|38
|42
|8
|Монреаль
|54
|13
|41
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|54
|40
|14
|84
|2
|Сент-Луис
|53
|32
|21
|70
|3
|Миннесота
|51
|31
|20
|65
|4
|Нэшвилл
|54
|30
|24
|64
|5
|Даллас
|53
|30
|23
|63
|6
|Виннипег
|54
|24
|30
|57
|7
|Чикаго
|54
|19
|35
|46
|8
|Аризона
|53
|14
|39
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|52
|32
|20
|70
|2
|Лос-Анджелес
|55
|29
|26
|65
|3
|Вегас
|54
|30
|24
|64
|4
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|63
|5
|Анахайм
|56
|26
|30
|61
|6
|Ванкувер
|55
|26
|29
|58
|7
|Сан-Хосе
|54
|24
|30
|54
|8
|Сиэтл
|56
|17
|39
|39
|3.03
|03:30
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|5 : 3
|3.03
|03:30
|
Торонто – Баффало
|1 : 5
|3.03
|04:30
|
Даллас – Лос-Анджелес
|4 : 3
|3.03
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|76
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|37
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|51
|37
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|54
|35
|И
|КН
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|24
|1.95
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|35
|1.98
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|38
|2.06