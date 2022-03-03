Бобровский — о детстве: «Мы росли на улице. Летом весь день играли в футбол, зимой гоняли в хоккей»
Вратарь «Флориды» и воспитанник новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» рассказал о мотивации пробиться в большой хоккей.
— Вы родились в провинциальном городе. Наблюдая за тем, как в шахтах трудятся близкие, вы считали дополнительной мотивацией зайти в большой спорт, чтобы не пойти потом работать на предприятие?
— Я видел, чем живут люди и каким трудом им достаются деньги на хлеб. С детства я был в спорте и занимался любимым делом. Уставал, переутомлялся, но не замечал этого. Тренировался не в тягость, а в радость. В детском возрасте какие-то большие игры меняли ход событий. Ближе ко взрослому уровню появилась возможность потренироваться с первой командой. Это новый поворот жизни, который принес новое осознание. Конечно, эта мотивация, о которой вы говорили, у меня была. Она и сейчас остается во мне. Всегда есть что-то впереди, к чему ты идешь. Я не сразу был направлен к звездам, а шел по ступеням.
— Какие у вас были цели? Попасть в сборную по своему возрасту, в основную команду?
— Наверное, что-то такое и было. Были важные матчи. Я чувствовал, что каждая игра очень важна, и хотел победить. Были цели, не связанные с хоккеем. Цели и их достижения делают тебя сильнее и дисциплинированнее. Ты чувствуешь, что можешь, и постепенно обретаешь уверенность.
— Были ли в юном возрасте ситуации, когда вы могли связаться с плохой компанией и пойти не той дорогой?
— Все было. Мы росли на улице. Летом весь день играли в футбол, зимой гоняли в хоккей. Когда стали старше, гуляли, общались. Всякое было. Мне многое дал хоккей. Он стал линией, по которой я шел. Когда сворачивал не туда, чувствовал, что в хоккее что-то идет не так. Игра возвращала меня обратно на верный путь. Это продолжается до сих пор. Свой духовный и физический мир я познаю через игру. Хоккей меня многому учит.
— Многим в молодом возрасте удавалось сочетать тренировки с неспортивным образом жизни. Днем тренируешься, играешь, а вечером можно и в бар заглянуть.
— И у меня такое было, когда попал в первую команду. Победил в одной игре — и думаешь, что всего добился. Взлетел, а через неделю так же больно упал на землю. Понимаешь, что это неприкольно. Я через все это прошел. И с парнями так же сидели в баре после игр. Я был таким же, как и все.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|53
|37
|16
|79
|2
|Питтсбург
|55
|33
|22
|74
|3
|Рейнджерс
|54
|34
|20
|73
|4
|Вашингтон
|55
|28
|27
|65
|5
|Коламбус
|54
|28
|26
|57
|6
|Айлендерс
|50
|20
|30
|48
|7
|Нью-Джерси
|54
|19
|35
|43
|8
|Филадельфия
|53
|16
|37
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|52
|35
|17
|76
|2
|Флорида
|53
|35
|18
|75
|3
|Торонто
|54
|35
|19
|74
|4
|Бостон
|54
|32
|22
|68
|5
|Детройт
|54
|24
|30
|54
|6
|Оттава
|52
|19
|33
|43
|7
|Баффало
|55
|17
|38
|42
|8
|Монреаль
|54
|13
|41
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|54
|40
|14
|84
|2
|Сент-Луис
|53
|32
|21
|70
|3
|Миннесота
|51
|31
|20
|65
|4
|Нэшвилл
|54
|30
|24
|64
|5
|Даллас
|53
|30
|23
|63
|6
|Виннипег
|54
|24
|30
|57
|7
|Чикаго
|54
|19
|35
|46
|8
|Аризона
|53
|14
|39
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|52
|32
|20
|70
|2
|Лос-Анджелес
|55
|29
|26
|65
|3
|Вегас
|54
|30
|24
|64
|4
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|63
|5
|Анахайм
|56
|26
|30
|61
|6
|Ванкувер
|55
|26
|29
|58
|7
|Сан-Хосе
|54
|24
|30
|54
|8
|Сиэтл
|56
|17
|39
|39
|3.03
|03:30
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|5 : 3
|3.03
|03:30
|
Торонто – Баффало
|1 : 5
|3.03
|04:30
|
Даллас – Лос-Анджелес
|4 : 3
|3.03
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|76
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|37
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|51
|37
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|54
|35
|И
|КН
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|24
|1.95
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|35
|1.98
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|38
|2.06