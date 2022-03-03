Вратарь «Флориды» и воспитанник новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» рассказал о мотивации пробиться в большой хоккей.

— Вы родились в провинциальном городе. Наблюдая за тем, как в шахтах трудятся близкие, вы считали дополнительной мотивацией зайти в большой спорт, чтобы не пойти потом работать на предприятие?

— Я видел, чем живут люди и каким трудом им достаются деньги на хлеб. С детства я был в спорте и занимался любимым делом. Уставал, переутомлялся, но не замечал этого. Тренировался не в тягость, а в радость. В детском возрасте какие-то большие игры меняли ход событий. Ближе ко взрослому уровню появилась возможность потренироваться с первой командой. Это новый поворот жизни, который принес новое осознание. Конечно, эта мотивация, о которой вы говорили, у меня была. Она и сейчас остается во мне. Всегда есть что-то впереди, к чему ты идешь. Я не сразу был направлен к звездам, а шел по ступеням.

— Какие у вас были цели? Попасть в сборную по своему возрасту, в основную команду?

— Наверное, что-то такое и было. Были важные матчи. Я чувствовал, что каждая игра очень важна, и хотел победить. Были цели, не связанные с хоккеем. Цели и их достижения делают тебя сильнее и дисциплинированнее. Ты чувствуешь, что можешь, и постепенно обретаешь уверенность.

— Были ли в юном возрасте ситуации, когда вы могли связаться с плохой компанией и пойти не той дорогой?

— Все было. Мы росли на улице. Летом весь день играли в футбол, зимой гоняли в хоккей. Когда стали старше, гуляли, общались. Всякое было. Мне многое дал хоккей. Он стал линией, по которой я шел. Когда сворачивал не туда, чувствовал, что в хоккее что-то идет не так. Игра возвращала меня обратно на верный путь. Это продолжается до сих пор. Свой духовный и физический мир я познаю через игру. Хоккей меня многому учит.

— Многим в молодом возрасте удавалось сочетать тренировки с неспортивным образом жизни. Днем тренируешься, играешь, а вечером можно и в бар заглянуть.

— И у меня такое было, когда попал в первую команду. Победил в одной игре — и думаешь, что всего добился. Взлетел, а через неделю так же больно упал на землю. Понимаешь, что это неприкольно. Я через все это прошел. И с парнями так же сидели в баре после игр. Я был таким же, как и все.

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