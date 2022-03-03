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Бобровский — о детстве: «Мы росли на улице. Летом весь день играли в футбол, зимой гоняли в хоккей»

Бобровский высказался о своей мотивации
Михаил Скрыль
Корреспондент

Вратарь «Флориды» и воспитанник новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» рассказал о мотивации пробиться в большой хоккей.

— Вы родились в провинциальном городе. Наблюдая за тем, как в шахтах трудятся близкие, вы считали дополнительной мотивацией зайти в большой спорт, чтобы не пойти потом работать на предприятие?

— Я видел, чем живут люди и каким трудом им достаются деньги на хлеб. С детства я был в спорте и занимался любимым делом. Уставал, переутомлялся, но не замечал этого. Тренировался не в тягость, а в радость. В детском возрасте какие-то большие игры меняли ход событий. Ближе ко взрослому уровню появилась возможность потренироваться с первой командой. Это новый поворот жизни, который принес новое осознание. Конечно, эта мотивация, о которой вы говорили, у меня была. Она и сейчас остается во мне. Всегда есть что-то впереди, к чему ты идешь. Я не сразу был направлен к звездам, а шел по ступеням.

— Какие у вас были цели? Попасть в сборную по своему возрасту, в основную команду?

— Наверное, что-то такое и было. Были важные матчи. Я чувствовал, что каждая игра очень важна, и хотел победить. Были цели, не связанные с хоккеем. Цели и их достижения делают тебя сильнее и дисциплинированнее. Ты чувствуешь, что можешь, и постепенно обретаешь уверенность.
— Были ли в юном возрасте ситуации, когда вы могли связаться с плохой компанией и пойти не той дорогой?

— Все было. Мы росли на улице. Летом весь день играли в футбол, зимой гоняли в хоккей. Когда стали старше, гуляли, общались. Всякое было. Мне многое дал хоккей. Он стал линией, по которой я шел. Когда сворачивал не туда, чувствовал, что в хоккее что-то идет не так. Игра возвращала меня обратно на верный путь. Это продолжается до сих пор. Свой духовный и физический мир я познаю через игру. Хоккей меня многому учит.

— Многим в молодом возрасте удавалось сочетать тренировки с неспортивным образом жизни. Днем тренируешься, играешь, а вечером можно и в бар заглянуть.

— И у меня такое было, когда попал в первую команду. Победил в одной игре — и думаешь, что всего добился. Взлетел, а через неделю так же больно упал на землю. Понимаешь, что это неприкольно. Я через все это прошел. И с парнями так же сидели в баре после игр. Я был таким же, как и все.

Полное интервью с Сергеем Бобровским — по ссылке.

Сергей Бобровский
Хоккей
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 53 37 16 79
2 Питтсбург 55 33 22 74
3 Рейнджерс 54 34 20 73
4 Вашингтон 55 28 27 65
5 Коламбус 54 28 26 57
6 Айлендерс 50 20 30 48
7 Нью-Джерси 54 19 35 43
8 Филадельфия 53 16 37 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 52 35 17 76
2 Флорида 53 35 18 75
3 Торонто 54 35 19 74
4 Бостон 54 32 22 68
5 Детройт 54 24 30 54
6 Оттава 52 19 33 43
7 Баффало 55 17 38 42
8 Монреаль 54 13 41 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 54 40 14 84
2 Сент-Луис 53 32 21 70
3 Миннесота 51 31 20 65
4 Нэшвилл 54 30 24 64
5 Даллас 53 30 23 63
6 Виннипег 54 24 30 57
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 52 32 20 70
2 Лос-Анджелес 55 29 26 65
3 Вегас 54 30 24 64
4 Эдмонтон 54 30 24 63
5 Анахайм 56 26 30 61
6 Ванкувер 55 26 29 58
7 Сан-Хосе 54 24 30 54
8 Сиэтл 56 17 39 39
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3.03 03:30
Рейнджерс – Сент-Луис
 5 : 3
3.03 03:30
Торонто – Баффало
 1 : 5
3.03 04:30
Даллас – Лос-Анджелес
 4 : 3
3.03 06:00
Сиэтл – Нэшвилл
 4 : 3
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 77
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 76
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 37
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 51 37
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 54 35
И КН
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 24 1.95
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Фредерик Андерсен

Каролина

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