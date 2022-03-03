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Сегодня, 17:30

«Для меня не существует критики от статистиков или экспертов, их я не слышу». Вторая часть интервью с Бобровским

Вратарь Бобровский рассказал об отношении к критике экспертов и статистиков
Михаил Скрыль
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото Getty Images
Сергей Бобровский.
Фото Getty Images
Сергей Бобровский (слева).
Фото USA Today Sports
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
Сергей Бобровский защищает ворота.
Фото USA Today Sports
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Продолжение разговора с вратарем «Флориды».

Мы публиковали первую часть интервью с вратарем «Флориды» Сергеем Бобровским накануне Олимпиады. Сегодня — продолжение, в котором Сергей рассказывает о своем отношении к критике, нынешней команде, пути к успеху и рождении дочери.

Сергей Бобровский. «Бросить все даже ради такой большой мечты, как Олимпиада, — это не про меня». Интервью Бобровского

Преображение во «Флориде»

— Вы в этом сезоне преобразились во «Флориде», показываете более стабильную игру. В чем видите причины?

— Я сказал бы, что и раньше играл стабильно и надежно. Статистика не всегда отражает реальное положение. В этом сезоне у нас хорошая команда, я спокойно делаю свою работу. Все на своих местах. Знаю, когда я буду играть, когда — нет, сколько отдыха. Есть полное понимание и своей роли, и того, что происходит вокруг меня. Это позволяет сосредоточиться на своем деле. Нет никаких сюрпризов — я работал как раньше. Относился к тренировкам честно и с душой.
— Экс-главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль говорил, что вы добились большого прогресса по сравнению с прошлыми сезонами. Его цитата: «Бобровский поработал над терпением, над таймингом, над правильными выходами из ворот в нужный момент». Можете пояснить его мысль?

— Этот вопрос лучше задать ему. Подробнее прокомментирует ее только он сам. Я, в свою очередь, всегда работаю над улучшением своей игры. Люблю хоккей и ежедневно стараюсь быть лучше.

— «Пантерз» небезосновательно относят к фаворитам плей-офф. Чувствуете, что в этом сезоне вы созрели для большой победы?

— Конечно. У нас хорошая и сбалансированная команда. Отличный коллектив, приятная атмосфера в раздевалке. Все шансы для этого есть. Плей-офф покажет. Много хороших команд, лига — конкурентная. Я особо не забегаю вперед, живу здесь и сейчас. Не думаю о том, что ждет в апреле и мае. Доживем — увидим.

— «Флорида» часто играет по бразильской системе: может забить шесть и пропустить четыре. Статистика не самая привлекательная — зато победили.

— Победа — это цель игры. Когда команда выигрывает чемпионат, никто не смотрит, у кого какая статистика. Все выкладываются на благо команды.

21&nbsp;октября. Майами. &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Колорадо&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. Сергей Бобровский защищает ворота. Настоящий Бобровский вернулся! Отметил суперюбилей в НХЛ и должен ехать на Олимпиаду

— Система игры в обороне должна идти под вратаря или вратарь должен подстраиваться?

— Хороший вопрос. Все должны помогать друг другу. Вратарь помогает системе, система — вратарю, а взаимодополнение — команде. Не думаю, что кто-то должен под кого-то подстраиваться. Удобно должно быть обеим сторонам.

Сергей Бобровский. Фото Getty Images
Сергей Бобровский.
Фото Getty Images

— «Флорида» и «Коламбус» — совсем разные по философии хоккея. Что вы изменили в своей игре после перехода в «Пантерз»?

— Вы правы, это разные команды. Но в мои первые годы в «Коламбусе» не было все хорошо в обороне. С приходом Джона Торторелла защита наладилась, но не сразу. Началось что-то получаться ближе к плей-офф. Команда сплотилась. Все сошлось под конец чемпионата. Ребята строже играли в обороне, понимали свои роли, систему и философию Тортса. Во «Флориде» совершенно другой коллектив, много мастеровитых ребят. Замечательная атмосфера в раздевалке. Не раз говорил, что я счастлив быть частью этой команды. У меня есть возможность спокойно развиваться и играть.

— Другая атмосфера — более свободная, чем в «Коламбусе»?

— В мое время в «Коламбусе» мы показывали хороший боевитый хоккей. Парни работали, бились, у нас были хорошие отношения с ребятами. Во «Флориде» другой коллектив, своя атмосфера, свои отношения между собой. Не люблю сравнивать разные команды.

— Что нового в вашу игру привнес Роб Таллас — тренер вратарей «Флориды»?

— Роб — профессионал своего дела. Тонко чувствует энергетику вратаря. Подсказывает, как правильно расходовать энергию. Это очень деликатный вопрос. Энергия — не материя. Потрогать ее ты не можешь. Все только на ощущениях. Сейчас я четко понимаю свое тело, свою игру, что дает мне энергию, а что забирает. В этом плане Роб Таллас — сильный специалист. Мне нравится, как он использует мое игровое время. Мне получается развиваться и показывать лучший хоккей, оставаясь при этом свежим. Это уникальный опыт.

Раньше приходилось играть, пока не заболеешь или ноги не откажут. Тогда только отдыхал. Сейчас игровое время сбалансировано. Это заслуга Талласа, в том числе по части тренировочного процесса. Он понимает, когда надо работать усиленнее и интенсивнее, а когда уделить больше внимания восстановлению и отдохнуть. Это его сильная сторона, которая дополнила картину моего профессионального роста.

— Когда тренер вратарей работает со сформированным голкипером, он должен быть прежде всего психологом и куратором, который распределит нагрузку и время правильно?

— И с молодыми так же. Процесс развития — длительный. Когда не хватает энергии на развитие, ты приходишь на тренировку с плохим настроением. На токсичном настроении сложно построить правильные технические навыки или установить хорошие отношения с ребятами. Все должно быть в кайф. Не надо забывать, что хоккей — ваше любимое дело. Каждый день ты должен приходить с улыбкой и получать удовольствие. Это наполняет энергией и взрослых, и молодых.

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

Большой контракт и критика

— Вас волновали разговоры, что вратарь на большом контракте показывает не самую выдающуюся статистику?

— С ранних лет у меня сформировалась привычка, что критика существует только от важных людей из внутреннего круга. Для остального я полностью закрыт. Для меня не существует критики от статистиков или экспертов. Их мнений я не слышу. Мне важно кайфовать от работы и становиться лучше с каждым днем, чтобы дать шанс команде выигрывать матчи. Хоккей для меня существует только на стадионе.

— Как эта привычка сформировалась?

— Пришел к этому постепенно. Такой же опыт у меня был с Instagram. Поиграл с ним немного и понял, что социальные сети забирают больше энергии, чем отдают и вдохновляют. Через какое-то время ты крутишь мысли и увиденные посты в голове. Думаешь: «Что происходит, зачем мне это вообще?» Такой навык вырабатывается со временем. Критика и токсичные комментарии жалят намного сильнее, чем радуют комплименты и похвала. Это человеческая натура. Мы больше обращаем внимание на негатив, чем на позитив. Комментарии, спортивные новости и социальные сети для меня перестали существовать. И я доволен этому шагу — он позволил экономить энергию и направить ее в более важное русло.

— Что вас больше всего раздражало в Instagram? Комментарии или сообщения в директ?

— Это произошло накопительным итогом. Не было одного яркого случая, который кардинально поменял мой взгляд на Instagram. Все копится со временем и складывается из мелочей. Начинаешь анализировать и принимаешь решения. Писали в директ, оставляли комментарии, попадались посты в ленте — все было. Не скажу, что все ужасно и мне писали только негатив. Примерно пять процентов негатива и 95 — позитива. Но эти пять процентов поедали весь позитив. Даже не столько негатива, сколько глупости. Это отражалось в психологическом плане.
— Подписание большого контракта с «Флоридой» давило на вас? Чем больше контракт, тем больше ожиданий и ответственности.

Сергей Бобровский в&nbsp;матче &laquo;Коламбус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Флорида&raquo; (4:8). Огненная перестрелка в Коламбусе: Бобровский пропустил четыре шайбы, но обыграл бывшую команду

— Все идет постепенно. Я не получил большие деньги сразу после маленького контракта. В «Коламбусе», где я был первым вратарем, платили хорошую зарплату. И такое же давление. Все постепенно. Не скажу, что контракт с «Флоридой» мне кто-то подарил. Считаю, что я заслужил его трудом, отношением к делу и игрой. Не было никаких метаний с моей стороны. Конечно, адаптация к новой команде, городу и климату заняли время. Плюс последний сезон в «Коламбусе» получился эмоционально тяжелым. Чтобы восстановиться, потребовалось время. Но сейчас я счастлив, где нахожусь и с какой организацией подписал контракт. Доволен коллективом и игрой команды.

Сергей Бобровский в&nbsp;матче &laquo;Коламбус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Флорида&raquo; (4:8). Огненная перестрелка в Коламбусе: Бобровский пропустил четыре шайбы, но обыграл бывшую команду

— «Флорида» играет от атаки, много забивает. Но сможет ли команда перестроиться на более оборонительный стиль в плей-офф, если это потребуется?

— Сейчас с Эндрю Брюнеттом мы уделяем много времени обороне. Просматриваем видео, работаем на тренировках. Тяжело ответить однозначно. Парни — профессионалы, тренерский штаб — сильный. Каждый на своем месте. Каждый внесет свою частичку в командный успех. Нельзя победить только за счет обороны или нападения. Хоккей — командная игра. Конкуренция высокая, много хороших команд. Никто не скажет, что, если у команды с сильной обороной выше шансы на успех, чем у команды с сильной атакой. Все покажет игра.
— Команду не сбил с ритма скандал с отстранением главного тренера Кенневилля? Вы ждали, что история закончится так для него?

— Это было давно, уже не помню свои мысли. История резонансная. Ребятам в команде было тяжело. Но как есть, так есть. Решение было принято, живем дальше.
— Слышал, что Кенневилль до сих пор остается на связи с тренерским штабом?

— Вполне возможно.
— Эндрю Брюнетт привнес что-то новое в игру и тренировочный процесс?
— Несмотря на то что Брюнетт — молодой тренер, он избрал грамотную стратегию. Не было кардинальных изменений, все шло как прежде. Команда играет хорошо — зачем что-то менять? Он принял коллектив, ответственность и делает прекрасную работу. Постоянно на связи с игроками. Чувствуется, что тренер — часть команды. Ребята доверяют и хотят за него играть.

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

Путь к звездам

— Ваш дублер — 20-летний вратарь Спенсер Найт — похож на вас в юном возрасте?

— Совсем нет. Мы разные. Со мной в юном возрасте особо технически не работали. Были тренеры, которые уделяли этому внимание, но я не занимался углубленно над техникой по какой-то стратегии. С детства сам выгрызал место под звездами. Я не был задрафтован и никто не ждал меня в Штатах с распростертыми объятиями. Обстоятельства сложились определенным образом, и я получил шанс, зацепился.

Когда же человека выбирают в первом раунде, на него изначально смотрят по-другому. Клуб выстраивает определенный план развития. Да и в индивидуальном плане хоккей сейчас очень популярен. Существуют десятки разных лагерей. Все больше разнопрофильных профессионалов вовлечены в этап эволюции вратарей и хоккея в целом. Соответственно, у молодых голкиперов совсем другой подход. С ранних лет с ними работают вратарские тренеры, тренеры по физподготовке, физиотерапевты. Я в 20 лет и он — два совершенно разных вратаря.

— А по отношению к делу? Часто слышал, что сейчас молодые иначе относятся к хоккею.

— Что вы имеете в виду?

— Относятся менее фанатично. Должен ли хоккеист быть фанатиком игры?

— Важно быть собой. Не повторять чей-то результат или быть фанатиком. Надо быть в гармонии с собой и любить хоккей. Одним нужно дольше находиться на стадионе, другим — меньше. Все спортсмены разные. Я сторонник того, что надо быть собой, а не преследовать какую-то модель поведения.
— Вы родились в провинциальном городе. Наблюдая за тем, как в шахтах трудились близкие, была дополнительная мотивация зайти в большой спорт, чтобы не пойти потом работать на предприятие?

— Я видел, чем живут люди и каким трудом им достаются деньги на хлеб. С детства я был в спорте и занимался любимым делом. Уставал, переутомлялся, но не замечал этого. Тренировался не в тягость, а в радость. В детском возрасте какие-то большие игры меняли ход событий. Ближе к взрослому уровню появилась возможность потренироваться с первой командой. Это новый поворот жизни, который принес новое осознание. Конечно, эта мотивация, о которой вы говорили, у меня была. Она и сейчас остается во мне. Всегда есть что-то впереди, к чему ты идешь. Я не сразу был направлен к звездам, а шел по ступеням.

В&nbsp;игре Сергей Бобровский. Бобровский остановил главных конкурентов Овечкина! Юбилейный «сухарь» российского вратаря

— Какие у вас были цели? Попасть в сборную по своему возрасту, в основную команду?

— Наверное, что-то такое и было. Были важные матчи. Я чувствовал, что каждая игра очень важна, и хотел победить. Были цели, не связанные с хоккеем. Цели и их достижения делают тебя сильнее и дисциплинированнее. Ты чувствуешь, что можешь, и постепенно обретаешь уверенность.
— Были ли в юном возрасте ситуации, когда вы могли связаться с плохой компанией и пойти не той дорогой?

— Все было. Мы росли на улице. Летом весь день играли в футбол, зимой гоняли в хоккей. Когда стали старше, гуляли, общались. Всякое было. Мне многое дал хоккей. Он стал линией, по которой я шел. Когда сворачивал не туда, чувствовал, что в хоккее что-то идет не так. Игра возвращала меня обратно на путь. Это продолжается до сих пор. Свой духовный и физический мир я познаю через игру. Хоккей меня многому учит.

— Многим в молодом возрасте удавалось сочетать тренировки с неспортивным образом жизни. Днем тренируешься, играешь, а вечером можно и в бар заглянуть.

— И у меня такое было, когда попал в первую команду. Победил в одной игре — и думаешь, что всего добился. Взлетел, а через неделю так же больно упал на землю. Понимаешь, что это неприкольно. Я через все это прошел. И с парнями так же сидели в баре после игр. Я был таким же, как и все.
— Несколько тренеров, которые работали с вами, рассказывали, что Сергей Бобровский — невероятный трудоголик. Первым приходит на тренировку и последним уходит. В каком возрасте вы поняли, что только через сверхусилия придет результат?

— В этом и парадокс. Кто-то думает, что я — трудоголик, но я не чувствую, что тружусь. Я делаю свое дело — то, что мне поможет стать лучше. Конечно, каждый день ты устаешь, но на следующий день восстанавливаешься и снова с удовольствием приходишь на тренировку. Каждый аспект разминки, каждое упражнение выполняется с определенной целью. Ты трудишься не впустую. Для чего ты приходишь раньше? Чтобы подготовить себя и потом полноценно и качественно потренироваться. Для чего делается заминка? Чтобы быстрее восстановиться и получить удовольствие от следующей тренировки. Растяжка, кардио, физподготовка — в хоккее нет мелочей, и все это идет в общую копилку. Это не труд — это мое любимое дело и искусство.
— Для кого-то из тренеров НХЛ ваш подход был неожиданным? Просили ли вас снизить нагрузки, чуть бережнее относиться к себе?

— Было. У некоторых людей перегиб в сторону недотренировок, а у меня — наоборот — перетренировок. Мне и сейчас тяжело что-то сделать меньше. Войду во вкус — и не могу остановиться. А на следующий день это сказывается. Со мной всегда такое было.

— Быстро находили компромисс с тренерами и объясняли им, что перетренировки для вас — нормально?

— Помню, на Суперсерии в сборной тренером вратарей работал Михаил Шталенков. Он посмотрел на мою разминку и сказал: «Смотрю, как ты готовишься к игре, и не знаю, хватит ли тебя на третий период. Тебе хватит сил или тебя уносить надо будет?» Разные тренеры и ситуации. Некоторые пытались сказать и что-то поменять. Пока сам человек не поймет, трудно до него достучаться. Если я верил и считал, что мне это поможет, — почему бы и нет? Мне это приносило пользу и приносит сейчас. Это часть моего характера.

— Не помню ту Суперсерию. Вас хватало на третий период?

— Да, все было нормально.

— Шталенков удивлялся?

— Наверное. Это же была не первая игра. Мы поработали вместе весь турнир. Я провел четыре матча из восьми.

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

Рождение дочери

— Смотрел видео, как Хенрик Лундквист готовится на предматчевых раскатках. Он перед каждой игрой выполняет одно и то же. А у вас есть предматчевые ритуалы?

— У меня есть определенная система подготовки. Есть перечень вещей, которые помогают мне прийти в оптимальное состояние для игры.

— Как думаете, вратари по большей части суеверные люди? У многих есть подобные штучки?

— Все вратари разные. Кто-то суеверный, кто-то — нет. У каждого своя система подготовки.

— До матча вы обращаете внимание на вратаря соперников? Один тренер говорил мне о приеме, что уже с раскатки надо заставить вратаря соперников волноваться.

— Нет. Ни до матча, ни во время него. Я полностью сконцентрирован на своих вещах. На своей игре и подготовке.

— Были случаи, когда на раскатке понимали: «Все идет не так, не могу отбить ни один бросок, а мне сегодня начинать в старте»?

— За карьеру были разные случаи. Сейчас я не связываю между собой утреннюю раскатку, «сухую» или предыгровую разминки. Отношусь к этому как к этапам подготовки. Ни один аспект за пределами игры не даст гарантии на успех в самой игре.

— Хоть раз просили у тренера поменять решение по первому номеру, если вы начинали матч?

— Нет.

— Нередко слышал от хоккеистов, что они занимаются инвестированием, но мало кто вкладывает деньги именно в хоккей или другие виды спорта. Почему?

— Есть ребята, которые покупают акции хоккейных команд. Группа финнов частично владеет одним из финских клубов. Мир большой. Много разных способов использования и инвестирования своих средств.

— Данис Зарипов открыл завод по производству клюшек. Почему бы Сергею Бобровскому не открыть производство вратарской формы?

— Сейчас я наслаждаюсь жизнью хоккеиста — есть определенные задачи и цели, связанные с хоккеем. Не люблю расходовать энергию параллельно на несколько целей. Ты не можешь ехать на двух машинах одновременно. Всему свое время.

— Многие хоккеисты участвуют в благотворительных программах, но редко кто рассказывает об этом. Вы тоже предпочитаете помогать без лишнего шума. Почему? Разве публичная огласка — не пример для коллег и товарищей?

— Это моя личная позиция. Вы знаете это и без моих заявлений. Люди, которым я помогаю, тоже знают. Не вижу смысла привлекать к этому внимание.

— В октябре у вас родилась дочка. Во время родов вы были рядом с супругой?

— Да, я был рядом. Незабываемое событие. Внутри буквально все перевернулось, когда понял, что через считаные минуты услышу плач своего ребенка.

— По ночам ребенок дает спать? Семейный распорядок дня изменился после рождения дочки?

— Конечно, изменился. Сейчас все строится на распорядке малыша. В основном дочерью занимается супруга, а я по возможности стараюсь помогать.

— Когда пришло осознание, что вы теперь отец?

— Сразу с рождением дочери. И сейчас с каждым днем это осознание усиливается.

— Быстро научились пеленать ребенка, менять памперсы и так далее?

— Да. В смене памперсов особых сложностей нет.

— После рождения дочки почувствовали большую ответственность?

— Конечно. От наших решений, поведения и воспитания зависят жизнь и счастье человека.

— Отцовство как-то отразилось на хоккее?

—  Рождение ребенка окрыляет любого человека. И это переносится на хоккей.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
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1 Каролина 53 37 16 79
2 Питтсбург 55 33 22 74
3 Рейнджерс 54 34 20 73
4 Вашингтон 55 28 27 65
5 Коламбус 54 28 26 57
6 Айлендерс 50 20 30 48
7 Нью-Джерси 54 19 35 43
8 Филадельфия 53 16 37 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 52 35 17 76
2 Флорида 53 35 18 75
3 Торонто 54 35 19 74
4 Бостон 54 32 22 68
5 Детройт 54 24 30 54
6 Оттава 52 19 33 43
7 Баффало 55 17 38 42
8 Монреаль 54 13 41 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 54 40 14 84
2 Сент-Луис 53 32 21 70
3 Миннесота 51 31 20 65
4 Нэшвилл 54 30 24 64
5 Даллас 53 30 23 63
6 Виннипег 54 24 30 57
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 52 32 20 70
2 Лос-Анджелес 55 29 26 65
3 Вегас 54 30 24 64
4 Эдмонтон 54 30 24 63
5 Анахайм 56 26 30 61
6 Ванкувер 55 26 29 58
7 Сан-Хосе 54 24 30 54
8 Сиэтл 56 17 39 39
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Рейнджерс – Сент-Луис
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Торонто – Баффало
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3.03 04:30
Даллас – Лос-Анджелес
 4 : 3
3.03 06:00
Сиэтл – Нэшвилл
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Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 76
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
И Г
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