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Безголевая серия Ничушкина в НХЛ достигла 80 матчей

07:10
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«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Анахайму» — 2:5. На счету российского форварда «лавин» Валерия Ничушкина бросок в створ, силовой прием и блокшот за 7.27 на льду. Его безголевая серия в лиге достигла 80 встреч. Последний раз он забивал 4 марта 2016 года. Ранее он выступал за «Даллас».

В текущем сезоне на счету Ничушкина 6 матчей, в которых он отметился результативной передачей, показателем полезности «+2» и дракой.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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