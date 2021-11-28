Бержевен уволен с поста генерального менеджера «Монреаля»
28 ноября, 23:24
«Монреаль» на официальном сайте объявил о серьезных переменах в руководстве клуба. Со своего поста уволен генеральный менеджер и исполнительный вице-президент Марк Бержевен.
Также клуб покидают помощник генерального менеджера Тревор Тимминс и старший вице-президент Пол Уилсон.
Бывший генмеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон получил должность исполнительного вице-президента по хоккейным операциям.
55-летний Бержевен занимал пост генерального менеджера клуба с сезона-2012/13. Летом 2021 года «Монреаль» дошел до финала Кубка Стэнли, но уступил «Тампе» (1-4).
В этом сезоне «Монреаль» набрал только 14 очков в 23 матчах регулярного чемпионата.
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