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Бержевен уволен с поста генерального менеджера «Монреаля»

28 ноября, 23:24
Марк Бержевен. Фото Getty Images
Марк Бержевен. Фото Getty Images
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«Монреаль» на официальном сайте объявил о серьезных переменах в руководстве клуба. Со своего поста уволен генеральный менеджер и исполнительный вице-президент Марк Бержевен.

Также клуб покидают помощник генерального менеджера Тревор Тимминс и старший вице-президент Пол Уилсон.

Бывший генмеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон получил должность исполнительного вице-президента по хоккейным операциям.

55-летний Бержевен занимал пост генерального менеджера клуба с сезона-2012/13. Летом 2021 года «Монреаль» дошел до финала Кубка Стэнли, но уступил «Тампе» (1-4). Его контракт с «Канадиенс» истекал летом 2022 года.

В этом сезоне «Монреаль» набрал только 14 очков в 23 матчах регулярного чемпионата.

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Иван Шитик все материалы автора
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