«Баффало» заключил контракт с нападающим Янковски
22:55
«Баффало» заключил контракт с нападающим Марком Янковски. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба.
Зарплата хоккеиста составит 750 тысяч долларов.
Янковски начинал сезон в фарм-клубе «Баффало». В составе «Рочестера» в АХЛ он набрал 12 (5+7) очков в 13 матчах.
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