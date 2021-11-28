Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Баффало» заключил контракт с нападающим Янковски

22:55
Теги:

«Баффало» заключил контракт с нападающим Марком Янковски. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Зарплата хоккеиста составит 750 тысяч долларов.

Янковски начинал сезон в фарм-клубе «Баффало». В составе «Рочестера» в АХЛ он набрал 12 (5+7) очков в 13 матчах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Противоречивая карьера олимпийского чемпиона Билозерчева: его выгнали из сборной СССР за «растление коллектива»
Врачи назвали симптомы коронавируса у вакцинированных
0