«Баффало» заключил контракт с нападающим Янковски

«Баффало» заключил контракт с нападающим Марком Янковски. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Зарплата хоккеиста составит 750 тысяч долларов.

Янковски начинал сезон в фарм-клубе «Баффало». В составе «Рочестера» в АХЛ он набрал 12 (5+7) очков в 13 матчах.