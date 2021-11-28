НХЛ: «Каролина» — «Вашингтон», «Миннесота» — «Тампа-Бэй» и другие матчи
Вечером в воскресенье, 28 ноября, состоится два матча регулярного чемпионата НХЛ. В ночь на 29-е число пройдет еще пять встреч.
«Каролина», за которую выступает российский форвард Андрей Свечников, на своем льду примет «Вашингтон» Александра Овечкина.
«Миннесота» Кирилла Капризова сыграет против «Тампы-Бэй», в составе которой выступают голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев.
28 ноября, воскресенье
«Каролина» — «Вашингтон» (21.00 мск)
«Миннесота» — «Тампа-Бэй» (22.00)
29 ноября, понедельник
«Нью-Джерси» — «Филадельфия» (1.00)
«Рейнджерс» — «Айлендерс» (перенесен)
«Бостон» — «Ванкувер» (3.00)
«Чикаго» — «Сан-Хосе» (3.00)
«Анахайм» — «Торонто» (4.00)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
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