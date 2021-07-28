Белорусский нападающий Климович подписал контракт новичка с «Ванкувером»

Белорусский нападающий Данила Климович подписал контракт новичка с «Ванкувером». Соглашение рассчитано на три года, информирует официальный сайт клуба.

Vancouver #Canucks GM Jim Benning announced today that the club has signed their 41st overall pick in the 2021 @NHL Draft, Danila Klimovich, to a three-year entry level contract.



DETAILS ?? https://t.co/UdszRdwKLe pic.twitter.com/djRFkW41XD — Vancouver #Canucks (@Canucks) July 28, 2021

18-летний Климович был выбран канадским клубом на драфте-2021 под общим 41-м номером во втором раунде.