Белорусский нападающий Климович подписал контракт новичка с «Ванкувером»
21:10
Белорусский нападающий Данила Климович подписал контракт новичка с «Ванкувером». Соглашение рассчитано на три года, информирует официальный сайт клуба.
18-летний Климович был выбран канадским клубом на драфте-2021 под общим 41-м номером во втором раунде.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/canucks/news/canucks-sign-danila-klimovich/c-325840314
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