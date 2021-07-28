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Белорусский нападающий Климович подписал контракт новичка с «Ванкувером»

21:10
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Белорусский нападающий Данила Климович подписал контракт новичка с «Ванкувером». Соглашение рассчитано на три года, информирует официальный сайт клуба.

18-летний Климович был выбран канадским клубом на драфте-2021 под общим 41-м номером во втором раунде.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/canucks/news/canucks-sign-danila-klimovich/c-325840314

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