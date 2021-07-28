«Сиэтл» объявил о подписании контрактов с Шворцом и Веннбергом
21:20
Нападающий Джейдон Шворц продолжит карьеру в «Сиэтле». 29-летний хоккеист подписал 5-летнее соглашение с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год, информирует официальный сайт клуба.
«Сиэтл» также подписал контракт с экс-форвардом «Флориды» Александром Веннбергом. Соглашение рассчитано на три года и 13,5 миллиона долларов.
Шворц провел всю карьеру в «Сент-Луисе», которые выбрали его на драфте 2010 года под общим 14-м номером. Всего он сыграл 560 матчей и набрал 385 (154+231) очков. Вместе с «Блюз» он выиграл Кубок Стэнли в 2019 году.
В минувшем сезоне 26-летний Веннберг провел 56 матчей и набрал 29 (17+12) очков при показателе полезности «+6».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/kraken/news/2021-nhl-free-agency-tracker/c-325835390
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю