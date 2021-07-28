«Сиэтл» объявил о подписании контрактов с Шворцом и Веннбергом

Нападающий Джейдон Шворц продолжит карьеру в «Сиэтле». 29-летний хоккеист подписал 5-летнее соглашение с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год, информирует официальный сайт клуба.

? Schwartzy ?



We've agreed to terms with Jaden Schwartz on a 5 year contract ($ 5.5M AAV). pic.twitter.com/p0ZPIfUUWW — Seattle Kraken (@SeattleKraken) July 28, 2021

«Сиэтл» также подписал контракт с экс-форвардом «Флориды» Александром Веннбергом. Соглашение рассчитано на три года и 13,5 миллиона долларов.

Welcome to SEA-town!



The #SeaKraken have agreed to terms with @AlexWennberg on a 3 year contract ($ 4.5M AAV). pic.twitter.com/65RLEN3iHv — Seattle Kraken (@SeattleKraken) July 28, 2021

Шворц провел всю карьеру в «Сент-Луисе», которые выбрали его на драфте 2010 года под общим 14-м номером. Всего он сыграл 560 матчей и набрал 385 (154+231) очков. Вместе с «Блюз» он выиграл Кубок Стэнли в 2019 году.

В минувшем сезоне 26-летний Веннберг провел 56 матчей и набрал 29 (17+12) очков при показателе полезности «+6».