«Флорида» объявила о возвращении Мамина из ЦСКА
21:05
Российский нападающий Максим Мамин вернулся во «Флориду», подписав однолетний контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
26-летний россиянин был выбран клубом на драфте-2016 под общим 175-м номером.
Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2017/18, но не смог закрепиться в основе. После этого форвард вернулся в КХЛ. Прошлый сезон он провел в ЦСКА.
В минувшем сезоне Мамин провел в регулярном чемпионате КХЛ 55 матчей и набрал 35 (15+20) очков.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/panthers/news/florida-panthers-agree-to-terms-with-forward-maxim-mamin/c-325840318
Читайте также
1
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю