«Флорида» объявила о возвращении Мамина из ЦСКА

Российский нападающий Максим Мамин вернулся во «Флориду», подписав однолетний контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

26-летний россиянин был выбран клубом на драфте-2016 под общим 175-м номером.

Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2017/18, но не смог закрепиться в основе. После этого форвард вернулся в КХЛ. Прошлый сезон он провел в ЦСКА.

В минувшем сезоне Мамин провел в регулярном чемпионате КХЛ 55 матчей и набрал 35 (15+20) очков.