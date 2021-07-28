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«Флорида» объявила о возвращении Мамина из ЦСКА

21:05
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Российский нападающий Максим Мамин вернулся во «Флориду», подписав однолетний контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

26-летний россиянин был выбран клубом на драфте-2016 под общим 175-м номером.

Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2017/18, но не смог закрепиться в основе. После этого форвард вернулся в КХЛ. Прошлый сезон он провел в ЦСКА.

В минувшем сезоне Мамин провел в регулярном чемпионате КХЛ 55 матчей и набрал 35 (15+20) очков.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/panthers/news/florida-panthers-agree-to-terms-with-forward-maxim-mamin/c-325840318

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