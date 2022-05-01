Барзал хочет подписать долгосрочный контракт с «Айлендерс»

Нападающий Мэтью Барзал хочет подписать максимальный, 8-летний контракт с «Айлендерс», сообщает TFP.

Следующий сезон станет последним, по которому 24-летний форвард зарабатывает 7 миллионов долларов в год. С лета он может вести официальные переговоры о продлении договора.

Барзал провел всю карьеру в составе «Островитян». Он был выбран на драфте-2015 под общим 16-м номером.

Всего форвард провел в лиге 362 матча и набрал 311 (91+220) очков.