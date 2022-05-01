«Виннипег» победил «Сиэтл» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2021/22 завершился матчем между «Виннипегом» и «Сиэтлом». «Джетс» выиграли со счетом 4:3, хотя по ходу встречи уступали со счетом 1:3.

Голевой передачей в этом матче отметился нападающий «Виннипега» Пол Штястны. Он достиг отметки в 800 очков за карьеру в НХЛ.

«Виннипег» завершил сезон серией из четырех побед подряд, однако это не помогло команде выйти в плей-офф.

«Сиэтл», который проводил дебютный сезон в лиге, завершил регулярку на 15-м месте в Западной конференции.

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«Виннипег» — «Сиэтл» — 4:3 (1:0, 0:3, 3:0)

Голы: Бэррон — 2 (Харкинс), 3:47 — 1:0. Веннберг — 11 (бол., Маккэн, Бенайерс), 25:55 — 1:1. Спронг — 14 (Пульо, Чоловски), 32:24 — 1:2. Шиэн — 4 (Веннберг, Донской), 33:19 — 1:3. Уилер — 17 (Штястны), 44:49 — 2:3. Тонинато — 7 (Харкинс, Бэррон), 47:16 — 3:3. Коннор — 47 (Дюбуа, Эпплтон), 49:05 — 4:3.

Вратари: Комри — Дриджер (59:24).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 27 (8+5+14) — 30 (10+14+6).

Наши: Свечников (13.13/1/0) — -.

1 мая. Виннипег. Canada Life Centre.