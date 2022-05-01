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Сегодня, 23:28

«Виннипег» победил «Сиэтл» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2021/22 завершился матчем между «Виннипегом» и «Сиэтлом». «Джетс» выиграли со счетом 4:3, хотя по ходу встречи уступали со счетом 1:3.

Голевой передачей в этом матче отметился нападающий «Виннипега» Пол Штястны. Он достиг отметки в 800 очков за карьеру в НХЛ.

«Виннипег» завершил сезон серией из четырех побед подряд, однако это не помогло команде выйти в плей-офф.

«Сиэтл», который проводил дебютный сезон в лиге, завершил регулярку на 15-м месте в Западной конференции.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Сиэтл» — 4:3 (1:0, 0:3, 3:0)

Голы: Бэррон — 2 (Харкинс), 3:47 — 1:0. Веннберг — 11 (бол., Маккэн, Бенайерс), 25:55 — 1:1. Спронг — 14 (Пульо, Чоловски), 32:24 — 1:2. Шиэн — 4 (Веннберг, Донской), 33:19 — 1:3. Уилер — 17 (Штястны), 44:49 — 2:3. Тонинато — 7 (Харкинс, Бэррон), 47:16 — 3:3. Коннор — 47 (Дюбуа, Эпплтон), 49:05 — 4:3.

Вратари: Комри — Дриджер (59:24).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 27 (8+5+14) — 30 (10+14+6).

Наши: Свечников (13.13/1/0) — -.

1 мая. Виннипег. Canada Life Centre.

ХК Виннипег Джетс
ХК Сиэтл Кракен
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
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4. Вашингтон - Флорида
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Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
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2. Колорадо - Нэшвилл
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Калгари - Даллас
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Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
2. Рейнджерс - Питтсбург
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3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
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1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
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Каролина - Бостон
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Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
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Миннесота - Сент-Луис
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Виннипег – Сиэтл
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