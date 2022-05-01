Несколько клубов НХЛ хотят пригласить Кенневилля. Он должен получить разрешение на работу от Гэри Беттмэна

Бывший главный тренер «Чикаго» и «Флориды» Джоэль Кенневилль может вернуться к активной работе. Сразу несколько клубов проявляют интерес к 63-летнему специалисту, сообщает журналист Энди Стриклэнд.

Однако прежде он должен провести встречу с комиссионером лиги Гэри Беттмэном, который должен одобрить его возвращение в НХЛ.

Кенневилль подал в отставку с поста тренера «Флориды» по зоду нынешнего сезона после публикации результатов независимого расследования обвинений в сексуальном насилии, совершенном в 2010 году, которые выдвинул бывший игрок «Чикаго» Кайл Бич против бывшего видеотренера «Блэкхокс» Брэда Олдрича.

Кенневилл тренировал «Чикаго» в течение 11 сезонов, начиная с 2008 года, и завоевал с командой Кубок Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах.