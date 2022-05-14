Барков: «Никогда не был во втором раунде плей-офф, так что сейчас чувствую себя прекрасно»

Форвард «Флориды» Александр Барков поделился впечатлениями от победы в первом раунде плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (4-3 в серии).

«Это потрясающе. Некоторое время казалось: «Что вообще сейчас происходит?» За свою девятилетнюю карьеру в НХЛ я никогда не был во втором раунде, так что чувствую себя прекрасно. Но в то же время я знаю, что предстоит много работы. Прямо сейчас я наслаждаюсь этим моментом, но вернусь к работе завтра или когда угодно», — приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.

«Флорида» впервые с 1996 года прошла во второй раунд плей-офф НХЛ. За это время команда 6 раз участвовала в розыгрыше Кубка Стэнли, где не могла пройти первый раунд.

Во втором раунде «Флорида» встретится с победителем серии «Торонто» — «Тампа» (3-3).