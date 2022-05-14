Лавиолетт: «Решающий шаг «Вашингтон» сделать так и не смог»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал результат шестого матча сери плей-офф НХЛ против «Флориды» (3:4 ОТ).

«Считаю, что мы провели хороший матч. Сделали много правильных вещей. Старались сдержать их атаку, но и сами создавали моменты.

К сожалению, чего-то не хватило. Мы вели в счете, отыгрывались по ходу матча... Команда отдала все силы. Но решающий шаг сделать мы так и не смогли», — цитирует тренера The Washington Post.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу «Флориды», которая впервые с 1996 года пробилась во второй раунд плей-офф НХЛ.

«Кэпиталз» не могут преодолеть первую стадию Кубка Стэнли с 2019 года.