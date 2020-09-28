Барклай Гудроу: «Завершить серию в финале особенно нелегко»

Форвард «Тампы-Бэй» Барклай Гудроу сказал, что его команде будет нелегко победить в финале Кубка Стэнли против «Далласа». «Тампа» ведет в серии 3-2.

«Завершить серию нелегко в любом раунде, но особенно в финале, — цитирует Гудроу официальный сайт НХЛ. — Когда твой соперник прижат к стене, можно не сомневаться, что ты получишь их лучшую версию и самый отчаянный отпор. Этот отпор от первого раунда и дальше становится все сложнее. Мы знали, что придется трудно, но думаю, что у нас еще осталась следующая передача, на которую мы сможем завтра переключиться. И добиться того, за чем сюда приехали».

Шестой матч состоится 29 сентября. Начало в 03.00 по московскому времени.