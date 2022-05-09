Барабанов подписал новый контракт с «Сан-Хосе» на два года

Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба «Шаркс».

Соглашение рассчитано на два года. Зарплата игрока составит 5 миллионов долларов (кэпхит — 2,5 миллиона).

Прежний контракт 27-летнего Барабанова с кэпхитом в 1 миллион долларов действовал до лета. Он мог получить статус неограниченно свободного агента.

В нынешнем сезоне вингер провел 70 матчей, в которых набрал 39 (10+29) очков при показателе полезности «минус 5».