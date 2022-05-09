Шестеркин войдет в тройку финалистов на приз лучшему вратарю сезона НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин будет включен в число финалистов на приз лучшему вратарю сезона НХЛ, сообщает бывший вратарь, а ныне аналитик Кевин Уикс.

Также в список финалистов попадут Юусе Сарос из «Нэшвилла» и Якоб Маркстрем из «Калгари».

В нынешнем сезоне 26-летний Шестеркин провел 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 36 побед, пропуская в среднем 2,07 шайбы и отражая 93,5 процента бросков.

НХЛ официально представит тройку финалистов на «Везину Трофи» во вторник, 10 мая.

Ранее стала известна тройка претендентов на «Норрис Трофи».