Бантинг перешел из «Торонто» в «Каролину»

«Каролина» подписала нападающего Майкла Бантинга.

Контракт рассчитан на три года, сумма — 13,5 миллиона долларов. Средняя зарплата 27-летнего игрока составит 4,5 миллиона долларов.

С 2021 года канадец играл за «Торонто». В минувшем сезоне он провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В 7 играх плей-офф на его счету 2 (1+1) балла.