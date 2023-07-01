Нападающий Дюшен перешел из «Нэшвилла» в «Даллас»

«Даллас» подписал соглашение с нападающим Мэттом Дюшеном.

Зарплата 32-летнего игрока по однолетнему договору составит 3 миллиона долларов.

По прошлому контракту средняя зарплата игрока составляла 8 миллионов долларов за сезон. Последние три года этого соглашения были выкуплены «Нэшвиллом».

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ канадец провел 71 матч за «Предаторз» и набрал 56 (22+34) очков.