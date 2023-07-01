Форвард «Питтсбурга» Цукер подписал однолетний контракт с «Аризоной»

«Аризона» подписала контракт с форвардом Джейсоном Цукером.

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на один год, зарплата составит 5,3 миллиона долларов.

С 2020 года американец выступал за «Питтсбург». В прошедшем сезоне он набрал 48 (27+21) очков в 78 матчах регулярного чемпионата. Всего в НХЛ у него 628 матчей и 338 (182+156) баллов.