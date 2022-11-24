Бучневич забросил одну шайбу в проигранном матче «Сент-Луиса» против «Баффало»

«Баффало» выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Сэйбрз» прервали семиматчевую победную серию «Блюз».

В начале второго периода голом отметился российский нападающий Павел Бучневич. Для него эта шайба стала пятой в этом сезоне.

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«Баффало» — «Сент-Луис» — 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Голы: Скиннер — 8 (Так), 0:18 — 1:0. Бучневич — 5 (бол., Кайру, Томас), 20:53 — 1:1. Козенс — 5 (Хиностроза, Петерка), 22:53 — 2:1. Олофссон — 10 (бол., Пауэр, Миттельштадт), 25:57 — 3:1. Скиннер — 9 (бол., Так), 33:01 — 4:1. Куинн — 2, 52:44 — 5:1. Куинн — 3, 58:43 — 6:1. Шенн — 6 (Аччиари, Барбашев), 58:56 — 6:2.

Вратари: Луукконен — Биннингтон.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (10+13+9) — 36 (8+15+13).

Наши: Любушкин (15.59/0/0) — Александров (11.23/2/0), Барбашев (16.35/4/-1), Бучневич (16.19/3/-1), Тарасенко (17.04/5/-1), Торопченко (8.48/1/0).

24 ноября. Баффало. KeyBank Center.