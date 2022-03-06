Дубль Атанасиу принес «Лос-Анджелесу» победу над «Баффало»

«Лос-Анджелес» победил «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Короли» переиграли соперника с «сухим» счетом — 3:0.

Автором победной шайбы стал нападающий Андреас Атанасиу, который отличился во втором периоде. В конце третьего периода он поразил уже пустые ворота соперника, оформив дубль.

Голкипер «Кингз» Кэл Петерсен отразил все 19 бросков по своим воротам.

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«Баффало» — «Лос-Анджелес» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Атанасиу — 6 (Андерсон, Калиев), 36:55 — 0:1. Атанасиу — 7 (п.в., Иафалло, Лизотт), 59:01 — 0:2. Браун — 8 (п.в., Дано), 59:53 — 0:3.

Вратари: Токарски (59:34 — 59:53) — Петерсен.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 19 (9+5+5) — 32 (15+9+8).

Наши: — - -.

6 марта. Баффало. KeyBank Center.