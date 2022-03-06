«Сент-Луис» в овертайме проиграл «Нью-Джерси», Тарасенко сделал две голевые передачи

«Нью-Джерси» в овертайме победил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Дьяволы» взяли верх со счетом 3:2.

Автором победной шайбы стал защитник Дуги Хэмилтон. Он вернулся в строй, пропустив 17 матчей из-за перелома челюсти.

В составе «Сент-Луиса» российский форвард Владимир Тарасенко сделал две голевые передачи. В обоих случаях отличался его партнер по команде Джордан Кайру.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Смит — 2 (Братт, Хишир), 9:47 — 1:0. Мерсер — 14 (Хьюз, Веси), 29:26 — 2:0. Крюг — 7 (Тарасенко, Кайру), 42:08 — 2:1. Кайру — 22 (Шенн, Тарасенко), 45:44 — 2:2. Хэмилтон — 9 (Заха, Хьюз), 61:12 — 3:2.

Вратари: Доус — Хуссо.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 33 (15+8+9+1) — 21 (12+1+8+0).

Наши: — - Барбашев (16.07/0/0), Бучневич (18.55/1/0), Костин (4.03/0/-2), Тарасенко (16.23/2/+1).

6 марта. Нью-Джерси. Prudential Center. 14923 зрителя.